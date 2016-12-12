Kocaoğlu'nu ziyaret eden Polonya Başkonsolosu'ndan başsağlığı

Terör şehitlerinin yasını tutan Türk ulusuna, bir destek de 600 yıldır dostane ilişkiler içinde olduğumuz Polonya'dan geldi

Türkiye’deki görevinin sona ermesi snedeniyle Şubat ayında ülkesine dönmeye hazırlanan Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Grzegorz Michalski, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na veda ziyaretinde bulundu. Başkonsolosa İzmir Fahri Konsolosu Ceyla Borovalı da eşlik etti.



Akıcı Türkçesiyle dikkat çeken Grzegorz Michalski, İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Keşke size 'hoş bulduk' diyebilseydim ama bugün başsağlığı dileklerimi ifade etmek istiyorum. Böyle zor zamanlarda sizlerle birlikte olmak bizim hem manevi hem mesleki görevimiz. Konsolos olarak 18 yıldır burada yaşıyor, burada çalışıyoruz. Burada güzel ve güneşli günlerde de, acı günlerde de hep beraberiz. Dostlar böyle zor zamanlarda beraber olmak zorundalar. Biz bu anlayışla 600 yıldır ilişkilerimize devam ediyoruz" dedi.





Protesto yürüyüşüne katılacağım



Her şeye rağmen umutlu olmak gerektiğini ifade eden Başkonsolos Grzegorz Michalski , "Ne kadar zorluklar karşısında bulunsak da -bunu Polonya tarihine baktığımızda da görüyoruz- umut halktan gelmektedir. Hem Polonya vatandaşı, hem konsolos olarak çeşitli olaylara tanık oldum. Türk milletinin bu gücüne dayanarak ben 2017 ve gelecek yıllara umutla bakıyorum. Problemlerin ve terörün üstesinden geleceksiniz. Ayın 15'inde İstanbul'da düzenlenecek protesto yürüyüşüne ben de katılacağım" diye konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise Polonya ile Türkiye'nin 600 yıldır birlikte olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Hem Polonya halkı hem Türk halkı, her iki millet de gelişmek ve bağımsızlığını sürdürmek için çok çetin mücadelelerden geçtiler. Bugün de biz bir terör belasıyla karşı karşıyayız. 44 kardeşimizi kaybettik. Bu zor günlerde sizin yanımızda olmanız bize güç veriyor."

