Kocaoğlu'nun 'bilimsel değil' sözlerine AKP'den tepki!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu dün İzmir ulaşımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ancak Kocaoğlu, İzmir'in 2030 ulaşım ana planına Körfez Geçişi Projesini koymadı.
Konu ile ilgili eleştirilere yanıt veren Kocaoğlu, "Merkezi hükümetin yapmak istediği, kendi bilimsel çalışmalarına göre 'yapacağım' dediği konulara önerilerimizi sorulduğunda bildiriyoruz. Ama merkezi hükümet ısrar ederse, İzmir'e yapılan bir yatırımda çok hayati bir şey yoksa, kentin geleceğiyle ilgili çok büyük bir zarar yoksa karşı çıkmıyoruz. Bu Büyükşehir Belediyesinin uzlaşıyla iş yapma yoludur.
Bilim insanları, ulaşım ana planında 2030 projeksiyonunda körfez geçişini öngörmüyorsa, fizibil bulmuyorsa birilerinin gönlü olsun diye plana koyamayız. Bilim derse ki koy, memnuniyetle alır, savunuruz. Bu projenin yer almaması bu planın bilimsel bir vesika olmasını güçlendirir. Bizim duruşumuz, kamuoyunda merkezi hükümetin yapacağı bir yatırımın desteklenmesi konusudur. İkisini birbirine karıştırmak doğru değildir." dedi.
Kocaoğlu'na AKP'den yanıt
Kocaoğlu'nun bu sözlerine ise AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican'dan yanıt geldi. İzmirlinin Körfez Geçiş Projesi'ni istediğini iddia eden Delican, ""Aziz Bey bu kararı alırken hangi bilimsel rapora dayandırdıklarını açıklamamış. İzmir'e yapılacak bir hizmeti AK Parti yapıyor diye 'bilimsel değil' şeklinde göstermek ne kadar doğru? Bilimsel olarak sakıncası neyse kendisinden bunu açıklamasını istiyoruz." şeklinde konuştu.