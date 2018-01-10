Kocaoğlu'nun 'bilimsel değil' sözlerine AKP'den tepki!

Hükümetin İzmir için planladığı Körfez Geçişi Projesi ile ilgili yeni bir tartışma ortaya çıktı. Dün Kocaoğlu'nun proje için 'bilimsel değil' yorumunu yapmasına bugün AKP'den yanıt geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu dün İzmir ulaşımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ancak Kocaoğlu, İzmir'in 2030 ulaşım ana planına Körfez Geçişi Projesini koymadı.



Konu ile ilgili eleştirilere yanıt veren Kocaoğlu, "Merkezi hükümetin yapmak istediği, kendi bilimsel çalışmalarına göre 'yapacağım' dediği konulara önerilerimizi sorulduğunda bildiriyoruz. Ama merkezi hükümet ısrar ederse, İzmir'e yapılan bir yatırımda çok hayati bir şey yoksa, kentin geleceğiyle ilgili çok büyük bir zarar yoksa karşı çıkmıyoruz. Bu Büyükşehir Belediyesinin uzlaşıyla iş yapma yoludur.



Bilim insanları, ulaşım ana planında 2030 projeksiyonunda körfez geçişini öngörmüyorsa, fizibil bulmuyorsa birilerinin gönlü olsun diye plana koyamayız. Bilim derse ki koy, memnuniyetle alır, savunuruz. Bu projenin yer almaması bu planın bilimsel bir vesika olmasını güçlendirir. Bizim duruşumuz, kamuoyunda merkezi hükümetin yapacağı bir yatırımın desteklenmesi konusudur. İkisini birbirine karıştırmak doğru değildir." dedi.



Kocaoğlu'na AKP'den yanıt