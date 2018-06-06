Kocaoğlu: Siyaseti oğlun, kızın, bacanağın için yapıyorsan yapma!

Başkan Aziz Kocaoğlu, yükselen hava sıcaklıklarına rağmen sahadaki temposunu artırdı. İlçe turlarını yoğunlaştıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, sabah Torbalı, akşam da Karabağlar'daydı. Memleket için yapıldığında siyasetin çok ulvi bir iş olduğunu söyleyen Kocaoğlu, "Eğer siyaseti etrafın, oğlun, kızın, eşin, dostun, kayınbiraderin, bacanağın için yapıyorsan, yapma kardeşim!" dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, saha turlarını yeniden yoğunlaştırdı. Artan sıcak havaya rağmen günde ortalama iki ilçeyi ziyaret eden Başkan Kocaoğlu, sabah Torbalı akşam da Karabağlar halkı ile buluştu.

Torbalı'yı ziyareti sırasında Şehitler, Eğerci, Pamukyazı, Sağlık, Ahmetli, Yeniköy ve Özbey mahalleleri ile Sanayi Sitesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aziz Kocaoğlu, mahalle sakinlerinin sorun ve önerilerini dinledi. Özellikle ova yollarının asfaltlanması çalışmaları nedeniyle teşekkür alan Kocaoğlu, "Çiftçi yoksa, üretim yoksa açız! Belediye Başkanı olduğumda, İzmir'e 30 milyon liralık asfalt atılmıyordu. Şimdi 1 milyar lirayı geçti. Bizden önce ova yollarının asfaltlanması diye bir şey bilinmezdi. Belediye Başkanı olduğumda İzmir'deki köy sayısı iki elin parmakları kadar bile yoktu. Şimdi 600 köyümüz var. Nereden geliyor bu değirmenin suyu diye merak edenler için söylüyorum: Hesabımızı çok iyi yapıyor, namusumuzla ve samimiyetle çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin verimli bir yönetim tarzıyla 5 yılda çok şeyleri değiştirebileceğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu yapmazsanız, küpün dibi delik. Yukarıdan doldurursunuz, aşağıdan boşalır. Alın teri olmayan haksız kazancın kimseye faydası olmaz. Siyaset memleket için yapılırsa çok ulvi bir iş. Eğer siyaseti etrafın, oğlun, kızın, eşin, dostun, kayınbiraderin, bacanağın için yapıyorsan, yapma kardeşim!"

Başkan Kocaoğlu'na Torbalı ziyareti sırasında CHP İlçe Başkanı İsmail Uygur da eşlik etti.

Gönüller birleşti

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, akşam saatlerinde de Karabağlar Selvili Mahallesi'ndeki iftara katıldı. Geleneksel mahalle dokusunun yaşandığı bölgelerde Ramazan ayına özel "gönül sofraları" kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iftar masasında 2 bin kişiyi buluşturan Başkan Aziz Kocaoğlu'na gencinden yaşlısına tüm mahalleli büyük ilgi gösterdi.

500 metre uzunluğundaki sokağı baştan başa kaplayan tek bir masa düzeniyle gerçekleştiren yemekte Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da vardı. Başkan Kocaoğlu, mahalle sakinlerinin bu anlamlı organizasyon için teşekkürlerini kabul ederken, birlikte fotoğraf çektirmek isteyenlerin taleplerini de geri çevirmedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu sevgiyle kucaklayanlar arasında 90 yaşındaki Şerife Ana da vardı.