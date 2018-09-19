Kocaoğlu: Tarım için artık son virajdayız

Menemen’deki "Ortak Tarım Makineleri Parkı"nın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, "Tarımın kalkınması ya da iyice yerlerde sürünmesi konusunda artık son virajdayız" uyarısı yaptı

Yerelde kalkınma hedefiyle Türkiye’ye örnek uygulamaları hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen’de ‘Ortak Tarım Makineleri Parkı’nı kurarak üreticilerin bir kez daha yüzünü güldürdü. Menemen Kesik’te konumlandırılan parkın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yanı sıra Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, İzmir İl Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl ve bürokratlar, muhtarlar ile üreticiler katıldı.

2.7 milyonluk dev filo

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen Ziraat Odası’nın kullanımına sunulan Tarım Makineleri Parkı’na 1 adet 120 Hp traktör, 1 adet lazerli tesviye makinesi, 1 adet havalı ekim makinesi, 1 adet dal parçalama makinesi, 1 adet kıvrak freze makinesi ve 1 adet dip kazan alarak bölgedeki tarımla üretimi önemli katkı koydu. Araç ve ekipmanların bulunduğu arazi, Menemen Belediyesi tarafından 10 yıllığına Menemen Ziraat Odası'na tahsis edildi. Büyükşehir belediyesi de ayrıca, araçların park edildiği alanın üzerini kapattı.

Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıllarda, üretimde kaliteyi artırmak ve kırsalda kalkınmayı desteklemek amacıyla 18 ilçenin Ziraat Odası’na 2.7 milyon liralık tarım makinesi dağıttı. Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ziraat odalarına dağıtılan 147 tarım makinesinin içinde traktör, ilaçlama, hayvan gübresi serpme, dal parçalama, zeytin hasat, mısır silaj, gübre atma, taş toplama, havalı ekim makineleri, hububat mibzeri ve hidrolik duyargalı toprak frezesi bulunuyor.

Daha yapacak çok işimiz var

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türk tarımının uzun yıllardan beri ihmal edildiğini belirterek İzmir'de bu makus talihi yenebilmek için yoğun emek harcadıklarını söyledi. Başkan Kocaoğlu, şöyle devam etti:

"Süt üreticisini, çiçekçiyi, fidancıyı, meyveciyi desteklerseniz, çiftçiyi kalkındırırsınız. Bunu yaparsanız ülkeyi kalkındırırsınız. Çiftçilik zor ve meşakkatli bir iştir. Biz bu mantık ve politikayla gidersek yakında bu tarlaları işleyecek adam bulamayacağız. Menemen Ovası'nda binlerce yıldır tarım yapılıyor. Burada bir tarım geleneği var. Bugün onu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Tarımın kalkınması ya da iyice yerlerde sürünmesi konusunda artık son virajdayız."

Önümüzdeki süreçte kırsaldaki işbirliğinin pazarlama boyutuna taşınacağı vurgusunu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, "Bugüne kadar hangi siyasi görüşten olursa olsun, çiftçilerle görüştüğümde herkes kapısını sonuna kadar açtı. Birbirimize güven tesis ettik. Güvendikten sonra yürünmeyecek yol yok. İster dikenli olsun ister taşlı olsun" dedi.

Başkan Aziz Kocaoğlu, daha yapacak çok işler olduğunu da belirterek sağlanan bu işbirliğini bozmaya yönelik çabalara karşı üreticilerin dikkatli olmasını istedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"El birliğiyle, gönül birliğiyle her işi başaracak birikime, eğitime, inanca ve birbirimize güvene sahibiz. Bu olduktan sonra bize gayret düşer. Hep beraber yolumuzu aydınlatacağız, ekmeğimizi kazanacağız. Tarımda ithalat-ihracat farkının bu ülkenin aleyhine olması diye bir şeyi kabul etmek mümkün değildir. Tohumumuzu da üreteceğiz, gübremizi de üreteceğiz. Örgütleneceğiz, güçleneceğiz. Bunu İzmir'de bir nebze başardık. Bu modelin karşısında olan yerli ve yabancı kişi ve gruplar mutlaka çıkacaktır. Onun için uyanık olup dedikoduların etkisinde kalmamamız gerekiyor. Şimdiye kadar kimse ses çıkarmadı. Ama artık lokma büyüdü. Bundan sonra istemeyen çok olacak. Onun için uyanık olalım."

Aziz Kocaoğlu modeli

Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ise “Güzel bir iş çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Menemen Belediyesi olarak tarıma destek vermek zorunda olduğumuzu biliyoruz ama yetmez. İzmir Büyükşehir Belediyesi zaten inanılmaz bir şekilde tüm tarıma destek veriyor. Ova yollarından başladı daha sonra da tarım dairesi başkanlığı kurarak desteklerine devam etti. Türkiye’deki tarım politikalarıyla dünyadaki tarım politikalarını azıcık incelersek çok farklı olduğunu görürüz. Türkiye dünyaya yeten bir tarım ülkesiyken bakıyorsunuz şimdi samanı bile ithal eder hale geldi. Bunlar son 15 yılda uygulanan yanlış tarım politikalarının sonucu. Ben bu İzmir’de uygulanan bu tarım modeline Aziz Kocaoğlu mod eli diyorum. Ben biliyorum ki, dünya ve Türkiye ekonomisi üzerinde yeterli bilgiye sahip Aziz Başkan bu destekleri verirken, İzmirli çiftçiye ve üreticiye destek vermekle kalmıyor; Türkiye’nin gelişmesine de katkıda bulunuyor.”

Büyükşehir sayesinde güçlüyüz

Sınırları Türkiye’yi aşan İzmir Modeli’nin aslında İzmir Büyükşehir Modeli olarak anılması gerektiğini belirten İzmir İl Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, “2006 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarıma verdiği hizmetlerle üreticileri ayağa kaldırdı. Çiftçilerin lokmasını büyüten yatırımların yanı sıra bizlere de örnek olan birçok çalışmayı hayata geçiren Aziz Başkan sayesinde artık daha güçlüyüz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, daha sonra ilk pamuk hasadına katıldı.