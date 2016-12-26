Kocaoğlu, Tirelilerin istemediği projeyi 'canınız sağ olsun' diyerek geri çekti

Tire’de yaşanan su kuyuları tartışmasına son noktayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu koydu. Gelen itirazlar üzerine bölgeye giderek vatandaşları dinleyen Başkan Kocaoğlu, “13 senedir belediye başkanlığı yapıyorum. Gönülsüz, rıza olmadan hiç iş yapmadım; emrivakiyle çalışmadım. Biz devletin gücünü milletin aleyhine kullanmayız, kullandırmayız. Vatandaşa böyle bir bakışımız yok” diye konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İZSU Genel Müdürlüğü'nün Ödemiş'in su ihtiyacını karşılamak amacıyla Tire’nin Kızılcahavlu köyünde su kuyuları açma projesine, bölge sakinlerinden gelen itiraza kulak verdi ve projeyi iptal ettiğini açıkladı. Kamuoyuna yansıyan tartışmayı sonuçlandırmak üzere ilçeye giden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, önce Tire Belediyesi'nde Başkan Tayfur Çiçek ve meclis üyeleriyle bir araya geldi; sorun hakkında detaylı bilgi aldı. Köylülerin su kuyusu açma çalışmasına karşı olduğunu öğrenen Başkan Kocaoğlu, “Biz devletin gücünü milletin aleyhine kullanmayız, kullandırmayız. Kaş yapayım derken göz çıkarmayız. 13 yıldır emrivakiyle çalışmadım. Vatandaşa böyle bir bakışımız yok! Bunu herkes iyi bilecek” diye konuştu.



Daha sonra Kızılcahavlu'ya giderek köy sakinlerini dinleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, Muhtar Hüseyin Güngör ve köylülerin “projenin uygulanması halinde bölgedeki rezervlerin tükeneceği” yönündeki endişelerini dile getirmesi üzerine, “Ödemiş'in birkaç aylık su ihtiyacını karşılamak için Rahmanlar Barajı bitinceye kadarki geçiş sürecinde böyle bir düşüncemiz oldu. Ama suyu temin etmenin farklı yöntemleri var. Gönülsüz, rıza olmadan hiç iş yapmadım, yapmam da! Madem istemiyorsunuz, hepinizin canı sağ olsun” diyerek projeden vazgeçtiklerini açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'nun bu sözleri köyde sevinçle karşılandı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, geçmişte DSİ'ye ait olan, yakın zamanda İZSU'ya devredilen köydeki su kuyusunu da yeniden DSİ'ye devredeceklerini sözlerine ekledi.



