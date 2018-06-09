Kocaoğlu: Üretim artmadan zenginleşme olmaz

Seferihisar, Selçuk ve Torbalı’nın hemen ardından Ödemiş ve Tire’yi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, gittiği her yerde üretim artmadan zenginleşmenin olamayacağını anlattı. Başkan Kocaoğlu, “14 senedir başımızda her türlü çorap örmelerine rağmen kenti ayağa kaldırdık. Büyüme ivmesi kazanan İzmir, bundan sonra nüfus olarak değil ekonomik olarak büyüyecek” dedi

İlçe ziyaretlerine yeniden hız veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu kez Ödemiş ve Tire’ye giderek vatandaşlarla buluştu. Artan sıcak havaya rağmen temposunu yavaşlatmayan Başkan Kocaoğlu, Ödemiş’in Kazanlı, Balanlı, Konaklı, Kantar, Ovakent, Bademli, Pirinççi, Bıçakçı, Kemenler, Emirli ve Mescitli, Tire’nin de Eğridere ve Yeniçiftlik mahallelerini ziyaret etti.

Ova yollarının asfaltlanmasına yönelik talepleri, merkez şantiyesi dışında Bergama ve Bayındır'da açtıkları iki yeni şantiye ile hızla karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Aziz Kocaoğlu, "Asfaltın uzun ömürlü olması için kışın bitmesini bekledik. Bir iki hafta içerisinde ekiplerimiz dört koldan ihtiyacı en acil yerlerden asfalt dökmeye devam edecek. Hangi köyde ne dert varsa çözecek güce sahibiz. Bu yaz sadece 1 milyon liralık asfalt yatırımı yaptık. İşten korkmuyoruz, işi kucaklıyoruz” dedi.

Ekonomi yönetilemiyor

Türkiye’nin iyi bir yönetim tarzıyla üstesinden gelemeyeceği hiçbir sıkıntı olmadığının altını çizen Başkan Kocaoğlu şöyle devam etti:

“Devleti yönetmek ayrı bir bilgi ister, meziyet ister, adalet ister, hak ister. Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devlet bütün dünya ülkeleriyle kavgalı olamaz. Eğer olursa ekonomiyi de yönetemez. Bir kural var: Ekonomi moral ister, birlik beraberlik ister, kuvvet ister, umut ister. Güven olmayan yere kim gelir de yatırım yapar? Dış ülkeden yatırımcılar nasıl Türkiye’ye gelsin? Dolar bir gün kalkıyorsun düşüyor, bir gün kalkıyorsun yükseliyor.”

Üretim gerek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, ekonominin sadece inşaat yaparak ya da para politikasıyla yürümeyeceğinin altını çizerek “Teknoloji ve özgürlük yerde ne sanayi gelişir, ne hizmet, ne de turizm.. Üretim artmadan da zenginleşme olmaz. Sürdürülebilir üretim gerek. 14 senedir başımızda her türlü çorap örmelerine rağmen kenti ayağa kaldırdık. Büyüme ivmesi kazanan İzmir, bundan sonra nüfus olarak değil ekonomik olarak büyüyecek” dedi.

Hakkını ödeyemeyiz

CHP Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ve Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek’in de eşlik ettiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, gittiği her yerde üreticilerden yine büyük bir ilgi gördü. Eğridere’de yaşayan Özlem Gündoğdu, “Allah senden razı olsun. Çiftçiye verdiğin destekten dolayı bugün güçlüyüz. Bize koyun, keçi, fidan dağıttın. Bizleri unutmadın. Senin hakkını ödeyemeyiz” şeklinde konuştu.