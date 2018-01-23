Konak asfaltını kendi üretiyor

İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta geçtiğimiz yıl yürütülen cadde ve sokak yenileme çalışmalarında toplam 8 bin 654 ton asfalt dökümü gerçekleştirildi. Bunun sadece bin 217 tonu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden karşılanırken kalan 7 bin 437 ton asfalt Konak Belediyesi’nin kendi asfalt şantiyesinde üretildi. Konak Belediyesi bu sayede önemli bir oranda tasarruf sağlamış oldu

Konak Belediyesi 2017 yılında tüm mahallelerde ihtiyaca göre asfaltlama çalışması yaptı. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce ilçe genelindeki 113 mahallede yapılan asfaltlamalar sayesinde yollar yaya ve araç trafiğine uygun hale getirildi. 84 mahallede çeşitli nedenlerle kısmi bozulma olan noktalar yeniden elden geçilirken, 29 mahalledeki 39 sokağa da serme asfalt döküldü. Çalışmalar sırasında asfalt kazıma makinesi kullanılarak önce bozuk yollar kazınarak temizlendi ardından temiz zemine sıcak asfalt dökümü yapıldı. Asfalt kazıma makinesi sayesinde geçmiş yıllarda üst üste dökülen asfalt nedeniyle yol ile kaldırım arasında oluşan kot farklılıkları da giderildi.





BİR YILDA 7 BİN 437 TON



Asfaltlama çalışmalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği asfaltın yanı sıra Konak Belediyesi’nin Gediz’deki şantiyede üretilen asfalt kullanıldı. 2017 yılında toplam 8 bin 654 ton asfalt dökümü gerçekleştirilirken, bunun sadece bin 217 tonu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden karşılandı. Geriye kalan 7 bin 437 ton asfalt Konak Belediyesi’nin kendi asfalt şantiyesinde üretildi. Asfalt serim işlemine ek olarak yol kenarlarındaki kaldırımlar yenilenirken, bozulan parke taşları da yenileriyle değiştirildi.





HEM ÇEVRECİ HEM HESAPLI



Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kendi tesislerinde üretilen asfaltla kentin sokaklarını yenilediklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl ekiplerin girmediği mahalle kalmadığını belirten Pekdaş, “Konaklı hemşerilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Artık eskiden olduğu gibi üst üste asfalt dökülmüyor. Satın aldığımız kazıma makinesi sayesinde eski asfaltı kazıyarak yenisini döküyoruz. Bu sayede yollar kat kat olmuyor” dedi. Pekdaş, bir yıl içinde dökülen asfaltın 7 bin 437 tonluk kısmının kendi şantiyelerinde üretmenin de büyük başarı olduğunu söyledi. Belediyenin öz kaynaklarıyla kenti güzelleştirdiklerini dile getiren Başkan Pekdaş, “Hem yollarımızı güzelleştiriyoruz hem de çevreyi koruyup tasarruf sağlıyoruz” diye konuştu.