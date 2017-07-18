Konak Güzelyurt'u fareler bastı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda binlerce dükkanın boş olduğu ve sadece 25 erkeğin yaşadığı Konak Güzelyurt Mahallesi'nde, bazı yıkık havra deliklerinden çıkan fareler esnafın mallarına zarar veriyor. Mahalle esnafı boş evlerin restore edilmesini istiyor

Zeynep Kaya-

25 kişilik erkek nüfus var

Mahallede, yıkım aşamasında birçok dükkan bulunuyor. Hiçbir ev bulunmayan mahallede kayıtlı nüfusun tamamı 25 kişi ve bunların da hepsi erkek. Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Hüseyin Koparan, 'Mahallemiz yıllardır bu şekilde. 25 kişilik erkek nüfusumuz var. Hepsini tanıyorum. Devletin biz muhtarlara sunduğu, 6 liralık mühür bedeli hakkım var. Ama ben kimseden para almıyorum. Mahallemiz zaten 25 kişiden ibaret, kiminin parası, kiminin duası' dedi.

9 tane havra bulunuyor

Mahallede toplam 9 tane yahudi tapınağı havralar bulunuyor. Havraların 4'ü kullanıma açıkken, 5'i ise yıkık dökük veya kullanıma kapalı. Az sayıdaki yahudiler, özellikle Cumartesi günleri toplanarak, havralarda ibadet ediyor. Hahamlar, en az 10 kişi biraraya gelmeden, havraları ibadete açamıyor.



Mahallede bulunan yıkık havraların içerisinde yüzlerce fare bulunuyor. Issız mahallede ayakta durmaya çalışan esnaf, aldıkları zehirlerle fareleri azaltmak için uğraşıyor. Esnaf, mahallede bulunan yıkık havranın bir an önce restore edilmesini istiyor. Havra deliklerinden çıkan fareler, hem esnafın mallarına zarar veriyor hem de mahallede kötü kokuların oluşmasına sebep oluyor. Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan ayakkabıcılar, 1998 yılında Işıkkent semtine taşındı. Bu yüzden mahallede bulunan binlerce dükkan yaklaşık 20 yıldır boş duruyor. Mahalle esnafı ise boş duran dükkanların yeniden kullanıma açılması için çalışma yapılması gerektiğini belirtyor. Bazı esnaflar ise, AVM'lerin sunduğu özgür ortam ve seçeneklerden dolayı, Kemeraltı 'nda işlerin bittme noktasına geldiğini söylüyor. Güzelyurt Mahallesi içinde birçok havra bulunuyor. Yahudi tapınak merkezleri olarak kullanılan bu havraların bazıları ibadet için kullanılırken, yıkık havra deliklerinden çıkan fare ler ise mahalle esnafı için sıkıntı yaratıyor.Mahallede, yıkım aşamasında birçok dükkan bulunuyor. Hiçbir ev bulunmayan mahallede kayıtlı nüfusun tamamı 25 kişi ve bunların da hepsi erkek. Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Hüseyin Koparan, 'Mahallemiz yıllardır bu şekilde. 25 kişilik erkek nüfusumuz var. Hepsini tanıyorum. Devletin biz muhtarlara sunduğu, 6 liralık mühür bedeli hakkım var. Ama ben kimseden para almıyorum. Mahallemiz zaten 25 kişiden ibaret, kiminin parası, kiminin duası' dedi.Mahallede toplam 9 tane yahudi tapınağı havralar bulunuyor. Havraların 4'ü kullanıma açıkken, 5'i ise yıkık dökük veya kullanıma kapalı. Az sayıdaki yahudiler, özellikle Cumartesi günleri toplanarak, havralarda ibadet ediyor. Hahamlar, en az 10 kişi biraraya gelmeden, havraları ibadete açamıyor.Mahallede bulunan yıkık havraların içerisinde yüzlerce fare bulunuyor. Issız mahallede ayakta durmaya çalışan esnaf, aldıkları zehirlerle fareleri azaltmak için uğraşıyor. Esnaf, mahallede bulunan yıkık havranın bir an önce restore edilmesini istiyor. Havra deliklerinden çıkan fareler, hem esnafın mallarına zarar veriyor hem de mahallede kötü kokuların oluşmasına sebep oluyor.