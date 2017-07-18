Konak Güzelyurt'u fareler bastı

25 kişilik erkek nüfus var
Mahallede, yıkım aşamasında birçok dükkan bulunuyor. Hiçbir ev bulunmayan mahallede kayıtlı nüfusun tamamı 25 kişi ve bunların da hepsi erkek. Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Hüseyin Koparan, 'Mahallemiz yıllardır bu şekilde. 25 kişilik erkek nüfusumuz var. Hepsini tanıyorum. Devletin biz muhtarlara sunduğu, 6 liralık mühür bedeli hakkım var. Ama ben kimseden para almıyorum. Mahallemiz zaten 25 kişiden ibaret, kiminin parası, kiminin duası' dedi.
9 tane havra bulunuyor
Mahallede toplam 9 tane yahudi tapınağı havralar bulunuyor. Havraların 4'ü kullanıma açıkken, 5'i ise yıkık dökük veya kullanıma kapalı. Az sayıdaki yahudiler, özellikle Cumartesi günleri toplanarak, havralarda ibadet ediyor. Hahamlar, en az 10 kişi biraraya gelmeden, havraları ibadete açamıyor.
Mahallede bulunan yıkık havraların içerisinde yüzlerce fare bulunuyor. Issız mahallede ayakta durmaya çalışan esnaf, aldıkları zehirlerle fareleri azaltmak için uğraşıyor. Esnaf, mahallede bulunan yıkık havranın bir an önce restore edilmesini istiyor. Havra deliklerinden çıkan fareler, hem esnafın mallarına zarar veriyor hem de mahallede kötü kokuların oluşmasına sebep oluyor.