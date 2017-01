Konak halk dansları topluluğunun en genç üyesi 4, en yaşlısı 77 yaşında

Konak Belediyesi'nin ücretsiz halkoyunları kursuna gelenler hem bedenen hem de ruhen kendilerini iyi hissediyor

Büyük küçük, genç yaşlı herkesin severek izlediği geleneksel halkoyunlarını öğrenmek artık zor değil. Konak Belediyesi'nin açtığı ücretsiz halkoyunları kursları sayesinde her yaştan vatandaş Anadolu'nun farklı yörelerinin oyunlarını kolaylıkla öğrenebiliyor. Konak Belediyesi Spor Müdürlüğü çatısı altında verilen halkoyunu kursları her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. 12 ayrı grupta çalışmaların sürdüğü kursa yaşları 4 ila 77 arasında değişen yaklaşık 400 kursiyer katılıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde Çiftetelli, Zeybek, Kafkas, Oryantal, Bitlis, Üsküp ve Bodrum gibi Anadolu'nun farklı yörelerinin halkoyunlarını öğrenen kursiyerler hem bedenen hem de ruhen kendilerini iyi hissediyor. Her hafta Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde verilen eğitimlere katılanlar arasında yer alan 50 yaş üstü kadınlar master grubu çalışmalarıyla öne çıkıyor. Provalarını aksatmadan sürdüren kursiyer kadınlar yeni figürler öğrenmenin yanı sıra bir araya gelmenin keyfini de yaşıyor.



Yeteneklerini sergileyecekler



Yılsonu gösterilerine sıkı bir şekilde hazırlanan kursiyerlerden Rabia Aydal, 'Kurs sayesinde hem yeni figürler öğreniyoruz hem de bir araya gelerek sosyalleşiyoruz. Bizleri mutlu eden böylesi bir imkanı bizlere sunduğu için Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a teşekkür ederim' diye konuştu.



12 yıldır Halk Oyunları Eğitmenliği yapan Seray Ekinci de Mayıs veya Haziran ayında İzmir Fuar Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek yılsonu gösterilerine yoğun şekilde hazırlandıklarını söyledi. Ekinci, 'Binlerce kişi bu gösterileri izliyor. Bunun heyecanıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm İzmirlileri gösterimizi izleyeme davet ediyorum' dedi.

Konak Belediyesi'nin ücretsiz halkoyunları kursları hakkında detaylı bilgi almak isteyenler Spor Müdürlüğü'nün 0232 482 10 39 numaralı telefonunu arayabilirler.