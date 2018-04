Konak meclisinde Atatürk ve Erdoğan tartışması

Faaliyet Raporu kitapçığında Atatürk’ün fotoğrafının olmasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bulunmamasını gündeme getiren AKP’li Erdoğan’a, CHP’li Özdönmez, ‘AK Partili belediyelerde niye Atatürk fotoğrafı yok?’ sözüne AKP’li Siyahkoç ise, ‘Atatürk’e dil uzatanın dilini keseriz’ dedi.

Konak Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı ikinci birleşimi meclis başkanvekili Nüket Akyıldız idaresinde gerçekleştirildi. Birleşimde 2017 yılı belediye başkanı faaliyet raporu görüşüldü. Belediye başkanı faaliyet raporu AK Pati Grubu’nun ret oylarına karşılık CHP Grubunun olumlu oylarıyla mecliste oy çokluğu ile kabul edildi. Mecliste AK Partili Tevfik Erdoğan faaliyet raporu kitapçığında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın resimlerinin yer verilmediğini belirtirken CHP’li Kemal Özdönmez ise Tevfik Erdoğan’ın rapora Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının olmaması nedeniyle ret verdiğini belirterek çoğu AK Partili belediyenin de Mustafa kemal Atatürk ’ün resimlerine neden yer vermediğini söyledi.Faaliyet Raporu’na ilişkin ilk sözü alan AKP’li Tevfik Erdoğan, ‘Raporu incelediğimizde aslında bugüne kadar yapılanlara baktığımızda kanıksanmış bir vurdumduymazlıkla devam eden, Konak halkının problemlerine cevap bulamayan bir anlayışın sürdüğünü görmek hiç de zor değil. Kitapçıkta her sene olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun resimleri yer alırken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım’ın resimlerinin olmadığını görmekteyiz. Oysaki biz o kurum ve kuruluşlara bağlıyız. Bu resimlerin konulmaması bu her sene olduğu gibi sene de devam ediyor. Keşke burada muhalefetle değil övgüyle bahsedebilseydik’ dedi.Bu sene de çok az bir yatırım gerçekleştiğini ve restorasyonların yapılmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: Yeni hizmet binası olarak gerçekleşmesi beklenen proje gerçekleşmemiştir. Konak Belediyesi kaderine terk edilmiş durumdadır. Basit bir merdiven ihalesi bile yarıda kalmaktadır. Konak’ta konser, festival, etkinlikler yine tüm hızıyla sürüyor. Bu mudur belediyecilik? Neden yatırım fırsatlarından yararlanılmıyor. Borç yok ama yatırım da yok. Bürokratik bahaneler ipe un sermektir. Gültepe gibi alanların imar sorunlarının acilen çözülmesi gerekiyor. Fakat hedeften sapma görünüyor. Engellerin bir an önce giderilmesi gerekiyor. Bize sunulan faaliyet raporundaki örneklerde yetersizlik görmekteyiz. Son kalan 1 yılımız da heba olmasın temennisinin sadece temenni olarak kalacağını görmekteyiz. Şahsım adına oyumun ret olduğunu ifade ediyorum.Faaliyet Raporu’na bir tepki de AKP’li Ömür Şanlı’dan gelirken, ‘Yol ve kaldırımlarda konforu sağladık diyorsunuz. Ben merak ediyorum, nasıl bir konfor sağlandı? Çevre kalitesini yükselttik demişiz. Hizmet binamızı yapamadık. Kenti nasıl estetik hale getireceğiz? Harcamaya gelince iyi harcamışız. Alma konusunda uzmanız. Bilgisayar alıyoruz ama hizmet binalarımızın ağ alt yapılarının yenilenmesini yapmıyoruz. Organizasyon konusunda da uzmanız. Personel eğitiminin gerçekleşmesi gerekiyor. Seminer için bir yazmışız, hiç gerçekleştirmemişiz. Hizmet binamızın temelini benim tahminimce 2035’te temelini atarız, 2073’te de hedefimize ulaşırız. Konser, etkinlikte yüzde 75 gerçekleştirme yapmışız. Vur patlasın çal oynasın dediğimde kızıyorsunuz. Ama yine öyle yapmışız. Bilgide gerideyiz, insanları aydınlatmada yetersiz kalmışız’ ifadelerini kullandı.Eleştirilere ilk yanıt ise CHP’li Kemal Özdönmez’den geldi. Özdönmez, ‘Faaliyet raporunda yaptıklarımız ortada. Emeği geçenlere teşekkür ederim. AK Parti Grubu’nun 4 senedir güzel bir anlayışı var. Muhalefet etmek için muhalefet ettiler. Erdoğan’ın rapora ret vermesi genel başkanının fotoğrafının olmaması. Ben bunu anladım. İlk başta onu söyledi sonra diğerlerini öylesine sıraladı. Borcu olmayan bir belediyeyiz. Bu şu anki şartlarda önemli bir şey. En yüksek personel maaşını ödeyen bir belediyeyiz. Merkezi hükümetten destek almamasına rağmen… Cumhurbaşkanının resmi olmaması için eleştiri getiriyorlar. Çoğu AKP’li belediye başkanlarına bakarsanız, ülkeyi kuran Gazi Mustafa kemal Atatürk’ün resimlerinin neden olmadığını sormak istiyorum’ dedi.Eleştirilerin hepsini ise Başkan Sema Pekdaş, şöyle cevap verdi: Demokrasilerde yerel yönetimler güçlüdür. Bütçe, söz, karar, yetki yerel yönetimdedir. Merkezi yönetim ne kadar güçlüyse o ülke demokrasiden o kadar uzaktır. AKP iktidara gelirken yerel yönetimleri güçlendirmek için göreve gelmişti. Ama maalesef gittikçe yetkilerin yerelden alınarak daha merkezileştiği bir hükümet anlayışı sergilenmiştir. Yerel yönetimlere arkadaşların şaşı bakmasının sebebi budur. Yerel yönetimlerin gelirleri azalırken sorumlulukları arttı.Yatırımlar konusunda çok şey söylendiğini söyleyen Pekdaş, ‘Bu faaliyetlerin gerçekleşme oranı değil. Hedeflerde ne kadar sapma olduğuna yönelik bir tespittir. Hedeflerde sapma vardır. Biz bütçemizi hazırladıktan sonra KHK’lar ile görevlerde değişiklikler yapılmıştır. Sapmalar minimum ölçüdedir. Hizmet binamız için bir bütçe koyduk. Yeri bulduk, plan değişikliklerini yaptık. Davalar lehimize sonuçlandı. Bu arada zaman kaybetmeden hizmet binamızın nasıl olması gerektiğine ilişkin ulusal proje yarışması açtık. Projesini çizdirdik, ruhsatımızı aldık. Yenişehir pazaryerinin olduğu alana hizmet binamızı yapmakta kararlıyız. Benzin istasyonunun tahliyesine ilişkin kararı yerel mahkemede aldığımıza rağmen Danıştay’da bozuldu. Bu nedenle sapma oldu. Ama Konak’ın kalkınması için dezavantajlı bölgelerin kalkınması gerekir. Bu nedenle de mutlaka belediye binamızı o bölgeye yapacağız. Deniz kenarında, İzmir’in en güzel yerinde kendimize rezidans ayarlamıyoruz. Yargı sürecinden dolayı gecikiyor’ diye konuştu.Bütün bu eleştirileri yapanları önce insafa davet etmek istediğini söyleyen Pekdaş, sözlerini şöyle sürdürdü: Kendini muhafazakar olarak ifade eden bir hükümetin kültürel değerlerin korunması için bir şey yapmaması da ilginçtir. Restorasyonlar devam ediyor. Konak belediyesinin tarihinde görülmemiş kamulaştırma yaptık. Bütün belediyeler satarken biz kamulaştırma yaptık. 30 milyonu aşan kamulaştırma yaptık. ‘Vur patlasın çal oynasın’ diyorlar. İnsanların eğlenmeye ihtiyacı vardır. Evet, hemşerilerimizin mutlu olması için gerekirse vur patlasın çal oynasın da yaparız. 4 yılda devam eden yatırımların tutarı 110 milyon liradır. Erdoğan’ın konuşmasının başında söylediği, ‘sorumluluk hissetmeyen vurdumduymaz’ lafını kabul etmiyorum. Bu söz nedeniyle belediyeye ve meclise saygısızlık yapıldığını düşünüyorum. Bütçeye onay veren, faaliyetlerin gerçekleşmesi için köprü görevi yapan muhtarlarımıza, çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum.‘Tevfik arkadaşımız da, Ömür arkadaşımız da bize dağıtılan kitapçık üzerinden konuşma yapmıştır’ diyen AKP Grup Başkanvekili Abdullah Siyahkoç ise, ‘Afaki konuşma yapmadılar. Atatürk fotoğrafının hangi belediyelerde olmadığını Kemal Özdönmez arkadaşımıza sormak istiyorum. Atatürk’e dil uzatanın dilini keseriz. Başkanımız ‘kaynaklarımız azaldı’ diyor. Mesela hangisi? Biz bunu AK Parti gurubu olarak öğrenmek istiyoruz’ diye konuştu.Siyahkoç’un konuşması üzerine ise Pekdaş, şunları söyledi: Bunları ayrıca tartışırız da kıdem tazminatı, tarifelerin aynı kalması gibi örnekler ve diğer birçok konuda örnekler var. Çıkan belediye yasaları, daha sonra çıkan genelgelerle durumun ne olduğu özel bir sempozyumda konuşulur.