Konak'ta köprüden düşen genç ağır yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen 17 yaşındaki M.Ö. köprüden düşerek ağır yaralandı

Konak'ta köprüden düşen genç ağır yaralandı
14 Ağustos 2018 Salı 09:03

Olay, bugün saat 04.00 sıralarında Küçükada Mahallesi 2232 Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen M.Ö. henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki köprüden beton zemine düştü. Ağır yaralanan gencin çığlıklarını duyan devriye görevindeki bekçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ayağı kırılan ve başından da yaralanan M.Ö.'yü ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #köprüden düşme
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