Konak'ta motosiklet devrildi: 2 kişi öldü

İzmir Konak'ta devrilen motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti

Feci kaza bugün saat 04.30 civarında İzmir'in Konak İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı Semti yakınlarında ilerleyen motosiklet virajı alamayarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı sonra da devrildi. Kazada motosikletin sürücüsü 40 yaşındaki Habip Dağal ile yanında bulunan 42 yaşındaki Zafer Çelik 100 metre sürüklendi ve tramvay yoluna düştü.

Sahilde balık tutanlar kazayı hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede iki arkadaşın da hayatını kaybettiğini belirledi.

Dağal ve Çelik'in cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.