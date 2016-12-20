Konak'ta sıcak çorba ikramı

Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da işe, okula, hastaneye gitmek için sabahın erken saatlerde yola çıkan vatandaşlara 08.00-09.30 saatleri arasında ücretsiz çorba ikramı yapıyor

Bu yıl kış saati uygulamasına geçilmemesi nedeniyle güne olması gerekenden daha erken başlamak zorunda kalan İzmirliler, kenti etkisi altına alan soğuk havada mobil araçlardan dağıtılan lezzetli çorbalardan içerek ısınıyor. Halkapınar'da Metro, İZBAN ve otobüs duraklarının kesiştiği noktada başlatılan ücretsiz çorba ikramı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yolculuklarına kısa bir ara vererek sıraya giren İzmirlilere Konak Belediyesi'ne ait yemekhanede hazırlanan kremalı domates çorbası ikram edildi. Sabahın erken saatlerinde kahvaltı yapma imkanı olmayan vatandaşlar, dumanı tüten lezzetli çorbayı afiyetle içti.



Vatandaş mutlu



Sıcak bir bardak çorba ile güne başlayan İzmirlilerin hem içleri ısındı hem de yüzleri güldü. Yapılan çorba ikramından dolayı oldukça mutlu olan vatandaşlar, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a ve ekibine hizmetlerinden ötürü teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Konak Belediyesi'nin ücretsiz çorba ikramı, soğuk kış günleri boyunca ilçenin farklı noktalarında sürecek. Çorba dağıtımı otobüs ve metro durakları ile yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda gerçekleştirilecek.





