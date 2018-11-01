Konak ve Buca, yerel seçime hazır

Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu'nun 'Dünya Karadeniz Günü' etkinliğinde bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, 2019 yerel seçimleriyle ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulundu

Şefika Bal- Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina geçtiğimiz günlerde 2019 yerel seçimleri için adaylık dosyasını Buca CHP İlçe Başkanlığı'na teslim etmişti. Halkın yoğun katılım gösterdiği adaylık açıklamasını ve yerel seçimleri değerlendiren Piriştina, "Çalışmalarımız devam ediyor. 5 yıldır olduğu gibi yine aynı programımızda işlerimizi yürütüyoruz. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı kentimize dair herkesin desteğini topladık. Bu saatten sonra da takdir genel merkezimizin ve değerli Bucalılarındır" dedi.



2019 yerel seçimleri için konuşan Sema Pekdaş'ta "Yeni aday olmuyoruz. Çalışmalarımıza aynen devam ediyoruz, ekstra bir seçim çalışması içinde değiliz" diye konuştu.