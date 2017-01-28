Körfez Geçiş Projesi'ni rantçılar destekliyor

Önceki gün birkaç derneğin Körfez Geçiş Projesi'nin bir an önce başlaması için çağrı yapması tepki çekti. Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Alpaslan, 'Bölgenin yapılaşmasının artmasını isteyenler dışında bu proje için sabırsızlanan kimseye rastlamadım. Körfez'e, Kuş Cenneti'ne zarar verecek bu projeye ayrılan para ile bekleyen pek çok iş yapılabilir' dedi

Gökay Akgün-Karşıyaka Birliği Dernekler Federasyonu ile İnciraltı 2. Nesil Toprak Sahipleri Platformu'nun üyeleri önceki gün bir araya gelerek '



Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, açıklamaya tepki gösterdi. İzmir'in böyle bir projeye ihtiyacı olmadığını savunan Alpaslan'ın ifadeleri şöyle:

Kentsel, doğal ve ekonomik açıdan büyük etkileri olacak proje yeterince tartışılmadan, meslek odalarının ve bilim insanlarının görüşleri yok sayılarak, bir emrivakiyle yapılmak isteniyor.

Çağdaş ülkelerde ve kentlerde altyapı projelerini kentliler 'heyecanla' ya da 'merakla' beklemez. Bu projeler merkezi iktidarlar tarafından istisnalar dışında yapılmaz. Böyle projeler halkın görüşlerini alarak, anketler, gözlemler ve fizibilite çalışmaları yaparak, bilimsel çalışmalarla, katılımcı bir modelle planlanır, projelendirilir ve inşa edilir. Müdahalenin kenti nasıl etkileyeceği ancak büyük ölçekli planlarda sorgulandıktan sonra geçerlilik kazanır.



Projenin geçmesi planlanan bölgelerde yapılaşmanın artmasını isteyenler hariç projeyi sabırsızlıkla bekleyen birine rastlamadım. Daha çok çevremdeki farklı mesleki, bilimsel veya siyasal profillerdeki birçok kentliden bu projenin yanlış olduğu, doğayı ve kenti olumsuz etkileyeceği yönünde görüşlere şahit oldum.



'Trafik sıkışıklığı azalmaz'



İzmir'in yürürlükte 1/100000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planları var. Proje, bu planlarda yok. Bu proje kent planlarının bir öngörüsü ve önerisi değil.

İzmir Ulaşım Ana Planı'na göre ulaşım talepleri genelde konut bölgeleri ile merkez çalışma bölgeleri, sanayi, eğitim gibi bölgeler arasında. Sıklıkla trafik sıkışıklığı yaşanan akslar da bunu gösteriyor. Ancak Körfez Geçiş Projesi, ne söz konusu akslarda yer alıyor ne de bu akslardaki yoğunluğu alacak bir alternatif sunuyor. Bu projeyle kent içi trafik sıkışıklığı azalmaz.



'Buna hakkımız yok'



Kaygılıyız. Tarımsal ve doğal nitelikli alanları otoyol kavşaklarına çevirmek kabul edilemez. Özellikle Çiğli tarafı Kuş Cenneti olarak bilinen "Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan" (RAMSAR) kapsamında. Proje; RAMSAR tampon bölgesinin ve birinci derece doğal SİT alanının içinde tasarlanıyor. Bu şekliyle projenin bağlantı yolları, kavşakları, köprü dolgusu ve ayakları; sulak alanı, doğal yapıyı, doğal SİT alanını ve kuş popülasyonunun beslenme alanlarını olumsuz etkiler. Özenle korumamız gereken sayısız kuş türünü barındıran bölgeye böyle bir müdahale en hafif tabirle vahşiliktir. Yapılaşma iki yakadaki tarımsal ve doğal alanlara geri dönülemez zararlar verir. Bunun meşru olmaması bir yana Kuş Cenneti'ne böyle bir müdahalede bulunmaya hakkımız da yok.



'İzmir'in ufkuna duvar örecekler'



İç körfezin akıntı kısıtlılığı nedeniyle dolma ve kirlilik tehlikesi altında olduğunu ve bunun için azami dikkati, çabayı göstermemiz gerektiğini bilmeyen kentli yoktur. Bu durum ortadayken körfezin ortasına bir ada yapmak herhalde akla gelmesi gereken en son fikirdir. Adanın yanı sıra projenin diğer bölümlerinin de akıntıyı azaltacak etkileri olur.

Silüet meselesine de değinmeli. Projenin kıyı kesiminden ufuk çizgisinde nasıl yer alacağı düşünülmemiştir. Orta körfezde yaklaşık 4,2 km. uzunluğunda köprü ve ayakları ile, 800 m. uzunluğunda 200 m. genişliğinde yapay ada oluşturulması körfezin ufuk çizgisini yok edecek, kentin ufkunda bir duvar etkisi yaratılacaktır.



'O paraya bir sürü proje yapılır'



Projenin 3,5 milyar lirayı aşan maliyeti -ki bu maliyetin yükselen döviz kuru ve ihale sürecindeki olağan artışlar nedeniyle 6-7 milyar liranın üzerine çıkabilir- kente yarar sağlayacak sayısız proje yapmak mümkünken, gerekliliği tartışmalı ve ciddi tahribata neden olacak bir projede ısrar edilmesi üzücü. Maliyeti 3,5 milyar lira olarak kabul etsek bile bu parayla birçok proje gerçekleştirilebilir. Örneğin:



- Üçyol, Bozyaka, Yağhaneler, Buca, DEÜ kampusu metro hattı yaklaşık 9 km.

- Halkapınar, Çamdibi, Otogar metro hattı yaklaşık 4 km.

- Ulaşım ana planı revizyonuyla oluşacak Evka3, Bornova Merkez, Manavkuyu, Bayraklı metro hattı yaklaşık 7 km.

- Ulaşım ana planı revizyonuyla oluşacak Konak, Alsancak, liman arkası, Halkapınar metro hattı yaklaşık 6 km.

- Merkezde Ulaşım Ana Planı revizyonuyla oluşacak yeni 30 km. metro hattı. (Toplam 60 km. metro hattı)

- Körfezde kent planlarının öngördüğü 6 adet vapur iskelesi

- 20 adet farklı kapasitelerde hızlı güvenli konforlu yolcu vapuru

- 5 adet yeni nesil olarak tanımlanan 80-100 araç kapasiteli arabalı vapur



Tüm bunlar yapılabilecekken böyle bir projeye kaynak ayırmak ne akılla ne mantıkla ne de bilimsel yöntemlerle açıklanabilir. -Karşıyaka Birliği Dernekler Federasyonu ile İnciraltı 2. Nesil Toprak Sahipleri Platformu'nun üyeleri önceki gün bir araya gelerek ' Körfez Geçiş Projesi 'ne tam destek verdiklerini açıkladılar. Dernek başkanları, yetkililere seslenerek proje için adım atılmasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, açıklamaya tepki gösterdi. İzmir'in böyle bir projeye ihtiyacı olmadığını savunan Alpaslan'ın ifadeleri şöyle:Kentsel, doğal ve ekonomik açıdan büyük etkileri olacak proje yeterince tartışılmadan, meslek odalarının ve bilim insanlarının görüşleri yok sayılarak, bir emrivakiyle yapılmak isteniyor.Çağdaş ülkelerde ve kentlerde altyapı projelerini kentliler 'heyecanla' ya da 'merakla' beklemez. Bu projeler merkezi iktidarlar tarafından istisnalar dışında yapılmaz. Böyle projeler halkın görüşlerini alarak, anketler, gözlemler ve fizibilite çalışmaları yaparak, bilimsel çalışmalarla, katılımcı bir modelle planlanır, projelendirilir ve inşa edilir. Müdahalenin kenti nasıl etkileyeceği ancak büyük ölçekli planlarda sorgulandıktan sonra geçerlilik kazanır.Projenin geçmesi planlanan bölgelerde yapılaşmanın artmasını isteyenler hariç projeyi sabırsızlıkla bekleyen birine rastlamadım. Daha çok çevremdeki farklı mesleki, bilimsel veya siyasal profillerdeki birçok kentliden bu projenin yanlış olduğu, doğayı ve kenti olumsuz etkileyeceği yönünde görüşlere şahit oldum.İzmir'in yürürlükte 1/100000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planları var. Proje, bu planlarda yok. Bu proje kent planlarının bir öngörüsü ve önerisi değil.İzmir Ulaşım Ana Planı'na göre ulaşım talepleri genelde konut bölgeleri ile merkez çalışma bölgeleri, sanayi, eğitim gibi bölgeler arasında. Sıklıkla trafik sıkışıklığı yaşanan akslar da bunu gösteriyor. Ancak Körfez Geçiş Projesi, ne söz konusu akslarda yer alıyor ne de bu akslardaki yoğunluğu alacak bir alternatif sunuyor. Bu projeyle kent içi trafik sıkışıklığı azalmaz.Kaygılıyız. Tarımsal ve doğal nitelikli alanları otoyol kavşaklarına çevirmek kabul edilemez. Özellikle Çiğli tarafı Kuş Cenneti olarak bilinen "Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan" (RAMSAR) kapsamında. Proje; RAMSAR tampon bölgesinin ve birinci derece doğal SİT alanının içinde tasarlanıyor. Bu şekliyle projenin bağlantı yolları, kavşakları, köprü dolgusu ve ayakları; sulak alanı, doğal yapıyı, doğal SİT alanını ve kuş popülasyonunun beslenme alanlarını olumsuz etkiler. Özenle korumamız gereken sayısız kuş türünü barındıran bölgeye böyle bir müdahale en hafif tabirle vahşiliktir. Yapılaşma iki yakadaki tarımsal ve doğal alanlara geri dönülemez zararlar verir. Bunun meşru olmaması bir yana Kuş Cenneti'ne böyle bir müdahalede bulunmaya hakkımız da yok.İç körfezin akıntı kısıtlılığı nedeniyle dolma ve kirlilik tehlikesi altında olduğunu ve bunun için azami dikkati, çabayı göstermemiz gerektiğini bilmeyen kentli yoktur. Bu durum ortadayken körfezin ortasına bir ada yapmak herhalde akla gelmesi gereken en son fikirdir. Adanın yanı sıra projenin diğer bölümlerinin de akıntıyı azaltacak etkileri olur.Silüet meselesine de değinmeli. Projenin kıyı kesiminden ufuk çizgisinde nasıl yer alacağı düşünülmemiştir. Orta körfezde yaklaşık 4,2 km. uzunluğunda köprü ve ayakları ile, 800 m. uzunluğunda 200 m. genişliğinde yapay ada oluşturulması körfezin ufuk çizgisini yok edecek, kentin ufkunda bir duvar etkisi yaratılacaktır.Projenin 3,5 milyar lirayı aşan maliyeti -ki bu maliyetin yükselen döviz kuru ve ihale sürecindeki olağan artışlar nedeniyle 6-7 milyar liranın üzerine çıkabilir- kente yarar sağlayacak sayısız proje yapmak mümkünken, gerekliliği tartışmalı ve ciddi tahribata neden olacak bir projede ısrar edilmesi üzücü. Maliyeti 3,5 milyar lira olarak kabul etsek bile bu parayla birçok proje gerçekleştirilebilir. Örneğin:- Üçyol, Bozyaka, Yağhaneler, Buca, DEÜ kampusu metro hattı yaklaşık 9 km.- Halkapınar, Çamdibi, Otogar metro hattı yaklaşık 4 km.- Ulaşım ana planı revizyonuyla oluşacak Evka3, Bornova Merkez, Manavkuyu, Bayraklı metro hattı yaklaşık 7 km.- Ulaşım ana planı revizyonuyla oluşacak Konak, Alsancak, liman arkası, Halkapınar metro hattı yaklaşık 6 km.- Merkezde Ulaşım Ana Planı revizyonuyla oluşacak yeni 30 km. metro hattı. (Toplam 60 km. metro hattı)- Körfezde kent planlarının öngördüğü 6 adet vapur iskelesi- 20 adet farklı kapasitelerde hızlı güvenli konforlu yolcu vapuru- 5 adet yeni nesil olarak tanımlanan 80-100 araç kapasiteli arabalı vapurTüm bunlar yapılabilecekken böyle bir projeye kaynak ayırmak ne akılla ne mantıkla ne de bilimsel yöntemlerle açıklanabilir.