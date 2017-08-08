Koydaki tekneden 100 kilo esrar çıktı!

İzmir'in Çeşme İlçesi'ndeki bir koyda demirli balıkçı teknesinde yapılan aramada, 100 paket halinde yaklaşık 100 kilo esrar ele geçirildi

Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-24 botundaki görevliler tarafından Hacettepe Koyu'nda, 3 metrelik olan, motor takılı polyester tekneye, bugün saat 11.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Teknede yapılan aramada, 100 paket halinde yaklaşık 100 kilo esrar ele geçirildi. Eğlence mekanlarına yakın koydaki teknede ele geçilen uyuşturucu madde ile ilgili polise de bilgi verildi. Dalyan'daki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na çekilen tekne, incelemeye alındı. Teknenin ve uyuşturucu maddenin kime ait olduğunun belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.