Küçük Evin 8 aydır ilik bekliyor!

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Servisi'nde tedavi gören 7 yaşındaki Evin Akkoyun, yaşama tutunmak için ilik nakli olmayı bekliyor. Tedavi için Diyarbakır'dan geldiklerini anlatan anne Zinet Akkoyun, 8 aydır hastanede odasında kaldığını ve kızı için mücadele ettiğini belirterek, ilik nakli için yardım istedi

Diyarbakır'da yaşayan işçi, 38 yaşındaki Mehmet Salih ile ev hanımı eşi, 38 yaşındaki Zinet Akkoyun çiftinin 5 çocuğundan biri olan Evin, 'Hemofagositik lenfohistiyositoz' (HLH) hastalığına yakalandı. Anne Zinet Akkoyun, 4 çocuğunu ve eşini Diyarbakır'da bırakarak, 8 ay önce İzmir'e gelerek Evin'i Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Servisi'ne yatırdı. Burada aylardır tedavi gören Evin'in yaşaması için doktorlar ilik naklinin yapılması gerektiğini söyledi. 8 aydır diğer çocuklarına Evin'i yaşatmak için hasret kaldığını belirten Zinet Akkoyun, "Kızım HLH hastası. Hastane odasında kalıyorum. Diğer çocuklarımı da çok özledim. Eşim işçi, durumumuz iyi değil. Kızımın yaşamasını istiyorum. İlik nakli olması gerekiyor. Duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyorum" dedi.



HLH HASTALIĞI NEDİR?



HLH hastalığı, hemofagositik lenfohistiyositozu olarak biliniyor. Yaşamı tehdit eden genellikle 'Primer' HLH veya 'Ailesel' HLH olarak adlandırılan bağışıklık sisteminin kalıtsal bir soruna neden olur. Primer HLH hastalığında, bağışıklık sistemindeki hücreler, başta T hücreleri ve NK hücreleri, bulaştırılmış veya hasar görmüş hücreleri yok etmeleri için düzgün çalışmaz. Bu nedenle, bağışıklık sistemi aşırı uyarılır ve aktif hale geliyor. Bağışıklık sistemi daha sonra hastanın kendi dokularına ve organlarına (kemik iliği, karaciğer ve beyin) zarar vermeye başlıyor. Hasta HLH'nin iyileştirilmesi için bağışıklık sistemlerinin bir kemik iliği nakli vasıtasıyla değiştirilmiş olması gerekiyor.