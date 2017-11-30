Kültürpark satılacak mı? Kocaoğlu yanıt verdi

İzmir Ticaret Odası (İTO) meclis toplantısına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kültürpark'ın bir inşaat firmasına satılacağı yönündeki iddiaları sert dille eleştirdi. Kocaoğlu, ‘Orayı satmıyoruz zaten satacak delikanlı da yok. Kültürpark hiç kimseye peşkeş çekilemez. İnciraltı'nın sağlık bölgesi ilan edilmesi İzmir'in kaldıracı olabilir. Zira İnciraltı planlanırsa hiç para harcamadan kentimizin milli hasılası 5-10 yılda yüzde 20 artar’ diye konuştu

- İzmir Ticaret Odası (İTO) kasım ayı meclisinin konukları İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia oldu. Konuşmasında gündeme ilişkin konuları ele alan ve meclis üyelerinin sorularını yanıtlayan Başkan Aziz Kocaoğlu İnciraltı'nın planlanmasından, Kültürpark 'ın satılacağı iddialarına kadar birçok konuda açıklama yaptı.

Kültürpark'ın geleceği ve yapılması planlanan projesiyle ilgili görüşlerini aktaran Başkan Kocaoğlu, zaman zaman yapılan polemiklerin hem Kültürpark'a hem de İzmir'e zarar verdiğini kaydetti. Kültürpark'ın birilerine satılacağı yönünde iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirten Kocaoğlu, ‘Kültürpark'ı kesinlikle satmıyoruz. Zaten satacak delikanlı da İzmir'de yok. Kültürpark, birilerine peşkeş de çekilemez. Biz yeşili artırmak, fonksiyon katmak ve işlevsel hale getirmek için çalışıyoruz. Bu söylentileri çıkaranların amaçlarının ne olduğunu bilmiyorum ama sonucunun İzmir'e zarar verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim’ dedi.



Yıllardır bu cenazeyi kaldırmak için uğraşıyoruz

‘İnciraltı, İzmir için önem taşıyor’

Konak tramvayı Ocak’ta denenmeye başlanacak



Komşudan 'birlik' çağrısı

‘Atı alan Üsküdar'ı geçiyor’

‘Yerli otomobil sesi Belkahve'yi geçmez’

Kültürpark satışıyla Basmane'deki çukur projesinin kötü niyetli kişiler tarafından ilişkilendirilmek istendiğini açıklayan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Basmane Çukuru yıllardır duruyordu. Göreve geldiğimizde kucağımızda bir bomba, cenaze bulduk. Yıllardır bu cenazeden kurtulmak için uğraşıyorduk. Yapılan antlaşmayla arsadaki belediye payını yüzde 12'den yüzde 30'a çıkardık. Bunun Türkiye'de bir örneği daha yok. Folkart firması da, TMSF'den 80 milyon dolara geri kalan yüzde 70'lik kısmı satın aldı. Belediyenin payına karşılık bina yaparak bize geri verecekler. Halk arasında utanç çukuru da denilen bu cenazenin kente verdiği psikolojik zarar, yapılacak projeyle kente değer katacak hale dönüşecek. Kültürpark'ın da satılacağı yönündeki iddialara kimse inanmasın çünkü bu spekülasyonlar kentimize zarar veriyor.İzmir'in son yıllarda üzerindeki tozunu silkelediğini ve ayağa kalktığını vurgulayan Kocaoğlu, ‘Bu konuda girişimcilerimizin de payı büyük. İzmirliler olarak kenti hızla kalkındırma sürecine girdik. Şu an borcumuz var ama yatırım yapma potansiyelimiz de var. Bu dengeyi bozmadan bir taraftan borç ödeyip diğer taraftan yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bu projelerden biri de İnciraltı'nın sağlık turizmine açılmasına yönelik. Bununla ilgili bir taslak hazırladık ve Başbakan Binali Yıldırım'a sunduk. Taslakta 'Eğer İnciraltı biran evvel planlanırsa hiç para harcamadan İzmir'in milli hasılası önümüzdeki 5-10 senede yüzde 20 oranında büyür' dedik. Bu denli bir atılımı İnciraltı sağlık bölgesi haricinde hiç bir sektör yapamaz. İnciraltı, İzmir ve Ege Bölgesi'nin kaldıracı olacak bir projedir’ dedi.Konak tramvayının ocak ayında deneme seferlerine başlayacağını ve şubat ayından itibaren de yolcu taşınacağını aktaran Kocaoğlu, ‘Toplam 1,5 milyar lirayı bulacak Büyük Körfez Projesi'ni de şimdilik askıya aldık. Bizim projemizde sirkülasyon kanalı yüzde 40 oranında suya sirkülasyon sağlayacaktı. Ancak Ulaştırma Bakanlığı'nın Körfez Geçiş Projesi nedeniyle bu oran yüzde 10'a düştü. Biz de bunun üzerine projeyi bekletme kararı aldık’ dedi. İzmir Ticaret Odası'nın yeni hizmet binasının Kordon'daki sembol yapılardan biri olduğunu da söyleyen Kocaoğlu, ‘Bina kısa zamanda biterek Kordon'un simgelerinden biri haline geldi. Bu binada İzmir tarihine yararlı hizmetler yapılmasını diliyorum’ ifadelerini kullandı.Uluslararası pazarlara açılmak için Türkiye ve Yunanistan'ın ortak hareket edebileceğini ve turizm paketi hazırlanarak iş birliği yapılabileceğini söyleyen Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, konuşmasını şöyle sürdürdü: Ege'nin iki yakasında bulunan ülkelerimiz, uluslararası pazarlara açılmak için ortaklıklar yapabilir. Yunanistan ve Türkiye, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin'e yönelik gelir düzeyi yüksek turistlere hitap eden ortak turizm paketleri hazırlanmasında iş birliği içine girmelidir.Türkiye'nin hala yapısal reformları ve faizleri tartışırken dünyanın gelecek teknolojilerine yoğunlaştığını belirten İTO Başkanı Ekrem Demirtaş ise, yeni sanayi devrimiyle üretim anlayışının tamamen değişeceğini kaydetti. Demirtaş, ‘Atı alan Üsküdar'ı geçiyor, hatta üstüne de tur bindiriyor. Robotların ve sensörlerin daha fazla kullanıldığı yeni bir dönemden bahsediyoruz. Yapay zeka, katlanan televizyonlar, 3D yazıcılar tartışılıyor. Geleceğe Musk gibi vizyoner girişimciler yön verecek. Ülkemiz baş döndürücü bir hızda gelişen teknoloji trenine biran önce binmeli’ dedi.İzmir’in yerli otomobil konusunda sürdürdüğü çalışmaların yeterli olmadığını söyleyen Demirtaş, sözlerini şöyle tamamladı: Prototip çalışmaları 2019'da tamamlanacak, 2021'de de satışa başlanacak. Üretimin İzmir'de olmasını hepimiz istiyoruz. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bu konudaki girişimini sonuç alıcı bulmuyoruz. Bir kurul oluşturuldu. Gazetelerin İzmir eklerine haber oldu, ama bu ses Belkahve'yi geçmez. Etkili olmak için Ankara'ya Cumhurbaşkanımıza ulaşmak ve nezdinde etkin lobi yapmak gerek.