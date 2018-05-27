Menderes Belediyesi ile Büyükşehir arasındaki 'yol' krizi sürüyor

İzmir'in Menderes ilçesindeki yol çalışmasının, Büyükşehir Belediyesi tarafından geciktirildiğini, çamura dönen yolu kendilerinin ihale ettiğini öne süren Menderes Belediye Başkanı AK Parti'li Bülent Soylu'nun, yolu yapmaya gelen Büyükşehir Belediyesi ekiplerini çalıştırmadığı iddia edildi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, savcılığa suç duyurusunda bulundu

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, zaman zaman yaptığı açıklamalarla İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında kazılan yolların, uzun süre bu halde bırakıldığını öne sürerek, şikayetçi oldu. Soylu, bu yolları ilçe belediyesinin imkanlarıyla onarıp, asfaltlama çalışmaları da yaptıklarını belirtti. CHP'li Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti'li Menderes Belediyesi arasında gerginliğe neden olan anlaşmazlıklara dün yenisi eklendi. Menderes'teki İbrahim Turhan Caddesi üzerinde yol ve parke taşı düzenlemesi yapmaya başlayan Büyükşehir Belediyesi İZBETON ekiplerine, cumartesi günü, ilçe belediyesi işçileri müdahale edip, çalışmaları engelledi. Bunun üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, Fen İşleri Daire Başkanı Murat Varlıtoprak, Zabıta Daire Başkan Vekili Olcay Ceviz ve Yol Altyapı Şube Müdürü Hamdi Ziya Aydın duruma müdahale etti; ancak ilçe belediyesi işçileri, çalışmalara izin vermemekte direndi. Ardından Menderes Belediye Başkanı Soylu da kalabalık grupla olay yerine geldi. Başkan Soylu'nun, İZBETON ekiplerine, "Ben size burada çalıştırma yaptırmam" dediği öne sürülürken, bu sözün de tutanaklara geçtiği belirtildi. Yaşananlar sırasında Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, durumu kaymakamlık ile emniyete bildirdi. Olay yerine polisler geldi. Yaşananlar ile ilgili tutanak tutularak, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Mehmet İmre, krizle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, CHP Menderes İlçe Başkanlığı'nca Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun hedef alınarak, "Kimsin sen diye sorarlar" denildiği öne sürdü. AK Parti'li İmre, şunları kaydetti:

"Sevgili Ahmet Pala; Bülent Soylu, Menderes'in belediye başkanıdır. Sana öncelikle bunu bir hatırlatalım. Kendisi Menderes halkının oyları ile seçilmiştir yani Menderes'in şehr-i eminidir. Senin gibi, daha seçilmeden seçim kampanyasında sırtına 'Menderes Belediye Başkanı' yazılı poşu takıp gezmemiştir. Senin gibi sahte pehlivan hiç değildir. Asıl şimdi ben sana soruyorum. Asıl sen kimsin? Senin sıfatın nedir? Menderes üzerinde hangi yetkiye sahipsin? Menderes, tam 1 yıldır toza ve çamura mahkum edildi. Sen niye hiç sesini çıkarmadın? Şimdi Aziz ağabeyine sırf yalakalık olsun, diye koltuğunu ve adaylığını sağlama almak adına yaptığın bu edepsizce açıklamalar seni kurtaramayacak. Tekrar söylüyorum; seni ham yapacaklar, senin ne karakterde bir adam olduğunu artık bütün alem biliyor. CHP'liler bile seni görünce yolunu değiştiriyor. Bir mikrofon görünce mikrofona sarılıp düşünmeden, tartmadan açıklama yapma huyundan artık vazgeç. Başını yakacaksın, aday bile olamayacaksın. Sonuç itibari ile İzmir Büyükşehir Belediyesi burada hizmet yapma derdinde değil, sadece şov yapmaya çalışıyor onu da beceremiyor. Allah aşkına sökülen kaldırımların önündeki yol kazılmış şekilde dururken kaldırımları sökmek dünyanın neresinde görülmüş? Sizi aklıselim olmaya, mantıklı işler yapmaya ve konuşmaya davet ediyorum. Yıllardır yapılmayan çalışmaları sırf Muharrem İnce geldiği için yapıyor gibi görünerek gösteriş yapanlar kurdukları ince hesapların içinde kaybolacaklar."