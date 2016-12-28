Menderes'te 11 traktörü çalıp Konya'da satmışlar

İzmir Menderes'te çiftçileri bezdiren traktör hırsızı sonunda yakalandı

Menderes İlçesi'ne bağlı Sancaklı Mahallesi'nde bir gecede 11 traktör birden çalındı. Traktörü çalınan İ.G. durumu jandarmaya bildirdi. Hırsızlıktan bir gün sonra ise N.T. isimli bir kişi jandarmaya giderek, tarlasında kendisine ait olmayan bir römork olduğunu söyledi. Römorkun nerden geldiğini de bilmediğini belirten N.T. konuyla ilgili jandarmadan yardım istedi. Jandarma da hırsızlık ihbarında bulunan İ.G. ile römorku incelemeye aldı. İ.G. römorkun kendisine ait olduğunu söyledi.



Jandarma ise hırsızı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. İnceleme sonrasında hırsızlık için E.K. tespit edildi. E.K.'nin peşine düşen jandarma ekipleri, E.K.'yi yakaladı. E.K.'nin üzerinden ise kendisine ait olmayan ve sahte isimle düzenlenmiş bir nüfus cüzdanı çıktı. E.K.'nin çaldığı traktörleri Konya'da yaşayan arkadaşı O.D.'ye gönderdiği tespit edildi. O.D.'nin de bu traktörleri başkalarına sattığı öğrenildi. Konya'daki aramalarda çalıntı 11 traktör de bulundu. Çalıntı traktörleri başkasına satan O.D. ise kaçarak kayıplara karıştı. Jandarma çalıntı traktörlerin sahiplerini belirlemek için çalışma başlattı. O.D.'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.