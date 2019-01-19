Menemen’in ‘Efeleri’ yarıştı

Menemen’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Expomenagro Hayvancılık Et ve Süt Teknolojileri, Tarım ve Çiftlik Ekipmanları Fuarı’nın ikinci gününde ‘Çiftçi Bilgi Yarışması’ etkinliğinde üretici erkek çiftçiler ‘Efeler Yarışıyor’ konsepti ile birbiriyle kıyasıya yarıştı.

Bilgi yarışmasında sorulan 20 sorunun 16’sını doğru yanıtlayan Bayram Doğu 160 puanla birincilik kupasını kaldırırken yarışmacılara ödüllerini takdim eden Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak ise tarımsal üretimin artması gerektiğini kaydetti

Önceki gün Menemen Gölpark’ta görkemli bir tören ile kapılarını açan Expomen Agro Hayvancılık, Et ve Süt Teknolojileri, Tarım ve Çiftlik Ekipmanları Fuarı’nın ikinci gününde Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Menemen İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü organizasyonunda ‘Efeler Yarışıyor’ konsepti ile Erkek Çiftçiler Bilgi Yarışması düzenledi. Etkinliğe Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, Tarım ve Orman Bakanlığı Menemen İlçe Müdürü Celal Sayılır, KÖY KOOP İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer, Elit Fuarcılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi ve çiftçiler katıldı.

Birinci çiftçiye tam altın

Sunuculuğunu Ufuk Uysal’ın yaptığı yarışmada jüri ise Gıda Mühendisi Aslı Değişici, Veteriner Hekim Mehmet Karabulut, Ziraat Mühendisi Nursel Koçyiğit ve Ziraat Mühendisi Mehmet Demircan’dan oluştu. 10 çiftçinin katılımı ile gerçekleşen yarışmada erkekler tarım konusunda sorulan soruların yanıtını aradı. Yarışma sonunda sorulan 20 sorununun 16’sını da doğru yanıtlayan Bayram Doğu 160 puanla yarışmanın birincisi olurken, 150 puanla Sercan Köprülü ikinci, 140 puanla Tanju Yılal ise üçüncü oldu. Yarışmaya katılan tüm katılımcı çiftçilere madalya verilirken ilk üçe giren yarışmacılara ödül olarak kupa ve derecelerine göre tam, yarım ve çeyrek altın verildi.

Kaymakam Özkaynak’dan teşekkür

Yarışmacılara ödüllerini takdim eden Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak burada yaptığı konuşmada Menemen’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Expomenagro Hayvancılık Et ve Süt Teknolojileri, Tarım ve Çiftlik Ekipmanları Fuarı dolayısıyla Elit Fuarcılık’a teşekkür ederken çiftçilerin daha fazla üretim yapması ve birbirleriyle yarışması gerektiğini söyledi.

“Tarımsal üretimi artıralım”

Türkiye’nin son dönemde hızlı nüfus artışı nedeniyle tüketimin artığına dikkat çeken Özkaynak, “Efelerimiz, çiftçilerimiz yarıştı. Yarışmak gerekiyor. Son zamanda tarım alanında nüfusumuzun çok hızlı şekilde artması ve tüketimin artması sebebiyle üretim olarak geride kaldık. Üretimde, çiftçilikte, hayvancılıkta yarışmamız gerekiyor. Ülkemiz bulunduğu coğrafya ve imkânları itibariyle çok güzel bir ülke. Her türlü tarımsal ve hayvansal üretime uygun bir ülke. Özellikle Menemen’in bulunduğu Gediz Havzası daha verimli bir ova. Bunun için toprağımızı, suyumuzu, çevremizi korumamız gerekiyor. Başka yolu yok. Geldiğimiz bu noktada ülke olarak da sıkıntıya düştüğümüz ortada. Tarımsal üretimimizi artırmamız gerekiyor. Bu tarım fuarları da bu konuya yaklaşım anlamında duyarlılık gösteriyor. Tarım fuarları ülkemiz için önemli. Ben bu fuarı düzenleyen Elit Fuarcılık’a belediyemize, ziraat odamıza, ticaret odamıza ve katkısı bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Yarışan çiftçilerimizi tebrik ediyor ve çiftçilerimize bol kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Fuar devam etmeli

Menemen İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Celal Sayılır ise fuarın üçüncü kez Menemen’de yapılıyor olmasının gurur verici olduğunu belirterek “Fuar, Menemen’deki tüm kurum ve kuruluşların katkısıyla ürettiği güzel bir organizasyon. Üreticilerimiz ve Menemen çevresinden gelen üreticiler bu fuarda buluştu. Sektöre girdi sağlayan, satış yapanlar ve sektördeki yenilikler bu fuarda üreticilerle buluştu. Menemenli üretici, çiftçi bu durumda son derece memnun olmuştur. Bizde elimizden kaldığı kadar Menemen İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak fuarda stant açtık, destek olduk. Fuarın devamını diliyoruz, bundan sonraki fuarlarında içinde yer alacağız” diye konuştu.

“Sağa faaliyetlerinin sağlaması”

Fuar kapsamında düzenlenen bilgi yarışmalarına Menemen İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak destek verdiklerini dile getiren Sayılır, “Fuar kapsamında düzenlenen yarışmalar çiftçimize katkı sağlıyor. Gerçekleştirilen bilgi yarışmalarında yarışmacılara sorulan soruların ardından uzman arkadaşlarımız burada bulunan çiftçilerimize sıcağı sıcağına bilgiler verdi. Yarışmacı çiftçilerin aileleriyle birlikte burada bulunması tarımsal bilgilerine katkı sağlıyor. Bizim çiftçi eğitim yayın faaliyetlerimiz var. Arkadaşlarımız sahada çiftçilerimizi bilgilendiriyor. Bu yarışmalar da bu faaliyetlerimizin sağlamasıdır. Üreticilerimiz çok memnun. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Tarım şehri Menemen”

Menemen’de gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler hakkında da bilgi veren Sayılır, “Menemen, yoğun tarımsal faaliyetlerin olduğu bir ilçemiz. Yaklaşık 250 bin dönüme yakın sulamalı arazimiz var. Menemen’de ana ürün pamuk. 100 bin dönümün üzerinde Türkiye genelindeki üretilen pamuğun yüzde 8’i Menemen’de üretiliyor. Üretilen pamuk çok kaliteli bir pamuk” ifadelerini kullandı.