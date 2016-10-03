Sınırlarının genişlemesi ile birlikte hizmet ettiği ilçe sayısı 30'a çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yatırımlarını sürdürürken, mahallelerinin sesi olan muhtarların talep, öneri ve şikayetlerini de ihmal etmiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun sık sık ziyaret ettiği muhtarların bu seferki konukları, İzmir Büyükşehir Belediyesi üst düzey yöneticileri oldu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Dr. Buğra Gökçe ve Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ile Fen İşleri, Ulaşım, Park ve Bahçeler, Zabıta, Çevre Koruma başkanları ve ESHOT, İZSU yetkililerinden oluşan yönetici grubu, muhtarlıklardan gelen talep, öneri ve şikayetleri dinlemek, sorunları çözmek amacıyla mahalle gezilerine başladı. Yöneticilerin ilk durağı, Gültepe bölgesindeki mahalleler oldu. Konak ilçesine bağlı Ferahlı, Saygı, Millet, Çınartepe, Anadolu, Trakya ve Boğazici mahalle muhtarları ile bir araya gelen belediye bürokratları, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi; sorunları dinledi ve talepleri yerine getirmek amacıyla notlarını aldı. Muhtarlar mahallerindeki yol, su, asfalt ve ulaşıma ilişkin isteklerini belediye yöneticileri ile paylaştı; yapılan hizmetler için de Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.



Kahvaltı Ferahlı'da



Sabahın erken saatlerinde ilk olarak Ferahlı Mahallesi'ne giden belediye yöneticileri, muhtar Zeki Ulaş ile birlikte kahvaltı yaparak mahallenin sorunlarını dinledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin muhtarlığın hiçbir isteğini geri çevirmediğini söyleyen Ferahlı Mahallesi Muhtarı Zeki Ulaş, 'Biz büyük bir aileyiz. Ne zaman belediyeyi arasak ilgileniyorlar. Daha önce yağmur yağdığında sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi yağmur suyu kanalları yapıldı, herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz' diye konuştu.



Büyükşehin bürokratları, Ferahlı Mahallesi'nin ardından Boğaziçi Mahallesi Muhtarı Yaşar Çavdan'ı ziyaret etti. Belediye yöneticilerini bir arada görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Çavdan, 'İzmir Kent Konseyi'nde yürütme kurulunda görev yapıyorum. Ortak akılla İzmir halkına hizmet etmek için çalışıyoruz. Mahallemize hoş geldiniz' diye konuştu.



Anadolu Mahalle Muhtarı Mustafa Sarıçaylak, Trakya Mahalle Muhtarı Mehmet Solak ve Millet Mahalle Muhtarı Şener Doğan ile de bir araya gelen belediye yöneticileri, ardından Saygı Mahallesi Muhtarı Fatma Öztürk ve Çınartepe Mahalle Muhtarı Dursun Çelenk'i ziyaret etti. Muhtarlar 42 numaralı Çınartepe –Konak hattının sefer sıklığının artmasını, 46 numaralı Çobançeşme-Konak otobüslerinin sefer saatlerinin düzenlenmesini, çalışmalar sonrası kazılan yolların hızla asfaltlanmasını talep ederken, bazı sokaklardaki bordür ihtiyaçlarını da gündeme getirdi.



26 milyon liralık yatırım



Gültepe bölgesinde Çınartepe, Atamer, Anadolu, Trakya, Murat, Çamkule, Saygı, Ulubatlı, Yavuz Selim, Boğaziçi, Mersinli, Halkapınar ve Umurbey mahallelerinin yağmur suyunu toplamak amacıyla 26 milyon liralık yatırımın sürdüğünü belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Dr. Buğra Gökçe, 'Bu yatırım tamamlandığında, bölgenin yağmur suyu problemi kalmayacak. Çalışmalar bittiğinde kapsamlı bir şekilde asfaltlama çalışması yapacağız. 'Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi' önümüzdeki yıl bahar aylarında devreye girdiğinde, otobüslerimizi izleyip trafiğin durumuna göre duraklara yönlendireceğiz. Mahalle gezilerimizi sık sık yaparak muhtarlarımızla bir araya geleceğiz ve eksikleri tespit edip gidereceğiz' diye konuştu.



ESHOT Genel Müdürlüğü yetkilileri, 42 numaralı otobüs hattına 4 ilave otobüs daha koyacaklarını belirtirken, Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri ise yılbaşından önce ihtiyacı olan tüm mahallelerde yama ekiplerinin görev yapacağını bildirdi.



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