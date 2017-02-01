Naylonlar söküldü Kıbrıs Şehitleri çaresiz

Ekonomik istikrarsızlık nedeniyle artan döviz kuru yüzünden kirasını ödemekte zorlanan esnaf, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, dükkanların önündeki şeffaf brandaların kaldırılması için işlem yapmaya başlamasıyla zor duruma düştü. Duruma tepki gösteren işletmeciler, 'Zaten para kazanamıyoruz, müşteriler iç tarafta oturmuyor. Aziz Başkan'dan bize yol göstermesini bekliyoruz' dediler

Gökay Aygün-Geçtiğimiz haftadan bu yana Kıbrıs Şehitleri Caddesi esnafının gündeminde 'şeffaf branda meselesi' var. İşletmeciler, dükkanlarının önüne koydukları masa ve sandalyeler için belediyeye işgaliye (ecrimisil) bedeli ödüyor. Böylece o kısımda da müşterilerini ağırlayabiliyor. Ancak kış aylarında, söz konusu alanın soğuktan muhafaza edilmesi gerekiyor. Esnafın bunun için çözümü, o kısmı şeffaf branda ile kapatmak oldu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri, yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçesiyle esnafın soğuktan korunma yöntemini kabul etmiyor. Naylon yanıcı bir madde olduğundan, olası bir yangının önüne geçmek isteyen ekipler 1 hafta önce harekete geçti ve yönetmeliğe aykırı hareket eden esnafa cezai işlem yapmaya başladı. Ceza ödemek istemeyen işletmeciler, ekiplerin yönlendirmesiyle işgaliye alanındaki yönetmeliğe aykırı durumu ortadan kaldırdı. Ancak böyle olunca da günlük kazançları azaldı. Çünkü çoğu işletme, işgaliye bedeli ödedikleri alanda, iç kısma nazaran daha fazla müşteriye hizmet veriyor. Soğuktan korunmayan bölümde, doğal olarak kimse oturmak istemiyor.



Esnafın çoğu belediyenin uygulamasını normal buluyor. Ortak görüşleri "Dükkanımda insan canını tehdit eden bir ortamın olmasını ben de istemem" şeklinde. Ancak, kazançlarının giderek düşüyor olmasından da endişeliler. Hepsi bu konuda akılcı bir çözüm bulunmasını istiyor. 'Ne can tehdidi olsun, ne müşteri azalsın' diyen Kıbrıs Şehitleri esnafı, kendi ifadeleriyle 'sevdikleri ve güvendikleri' Başkan Aziz Kocaoğlu'ndan yardım istiyor.



'Gerekeni yapalım'



İsimlerinin yazılmasını ve fotoğraflarının çekilmesini istemeyen esnaflar, hep beraber yaptıkları açıklamada özetle şunları söylüyor:

Biz, 'Yönetmelik bizim istediğimiz hale dönüştürülsün' demiyoruz. En sağlıklı yöntem neyse onu uygulayalım. Sadece o yöntem belirlenirken dikkate alınmak istiyoruz. Ülkenin ekonomisi her geçen gün kötüye gidiyor. Döviz arttı, kiramızı ödeyemez hale geldik. Müşteri daha da azalırsa, iyice borç batağına saplanacağız. Muhatap bulmakta güçlük çekiyoruz. Sizin aracılığınızla sevdiğimiz ve güvendiğimiz Başkan Aziz Kocaoğlu'ndan bize yardım etmesini, yol göstermesini bekliyoruz. Belediye bize, 'Şu maddeyle kapatmanıza izin vereceğiz' derse seve seve rıza gösteririz. Hatta görseli bozmamak için hepimize aynı maddeyi, aynı renkte ve ölçülerde kullanmamızı şart koşarsa hemen uygulayacağız. Bu sayede hem insan canı tehdit edilmez hem de biz, en azından ayakta kalmayı başarabiliriz. Bizi belediye ile karşı karşıya getirmek isteyenler var. Buna müsaade etmeyeceğiz. Sorunun ortak akılla çözülmesini umuyoruz.