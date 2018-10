Nesiller toprak sevgisiyle büyümeli

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de tarımsal verimliliği arttırmak ve gençleri üretime teşvik etmek amaçlı Genç Çiftçi Akademisi Projesi tanıtıldı. Proje kapsamında gençler tarımsal eğitime tabi tutularak üretime katılmaları sağlanacak ve isteyen tarım sektöründe çalışacağı gibi isteyene de düşük faizli krediler verilecek. Gazetemize Genç Çiftçi Akademisi üzerine açıklamalar yapan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, projeyi faydalı bulduğunu söyledi

Süleyman Gülen- Çoğu tarımsal ürünü ithal eden Türkiye, gençleri üretime teşvik etmek amacıyla Ziraat Bankası'nın düzenlediği Genç Çiftçi Akademisi ile tarımsal üretime gençleri de katmak istiyor. 18-30 yaş arası gençlerin katılacağı projede pilot il olarak seçilen Ankara'da eğitimler düzenleniyor. İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, bu tip projelerle gençlerin üretime katılmasının çok önemli olduğunu ve İTB olarak farklı projelerle gençlere destek verdiklerini belirtti.

'Bütüncül politikalar gerekiyor'

İzmir Ticaret Borsası'nın gençlerin toprak sevgisi ile büyümesi için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Kestelli, İngiltere'nin gençleri teşvik etmek için büyük yatırımlar yaptığının altını çizdi. Kestelli "Tarımda çalışan nüfus hızla yaşlanıyor... Bu sadece Türkiye'nin sorunu da değil üstelik. İngiltere, Fransa ve daha pek çok ülkede durum aynı. Emek yoğun bir sektör olması, taşra hayatının gençleri tatmin etmemesi, köyden kente göçü hızlandırıyor. Oysa günümüz dünyasında tarımın gençlere ihtiyacı var. Yaşlı nüfus, Tarım 4.0'la birlikte giderek yaygınlaşan teknoloji kullanımına adapte olmakta güçlük çekiyor. İTB olarak gençlerin tarıma ilgisini artırabilmek adına üç yıldır "Tarım Gençlerle Yükseliyor" adlı fikir yarışması düzenliyor, başarılı projeleri ödüllendiriyoruz. "Toprak ve Çocuk" programımız kapsamında, geleceğimizi emanet edeceğimiz ilköğretim çağındaki nesillerin toprak sevgisiyle büyümesi ve tarımın ülkemiz için önemini kavraması için çaba sarf ediyoruz. Her yıl farklı iki ürün bazında düzenlediğimiz Instagram yarışmamız ile farklı kesimlerin gözünün tarım sektörüne çevrilmesini sağlıyoruz. Bunlar farkındalık yaratma amaçlı çalışmalarımız. Gençlerin yeniden tarıma kazandırılması daha bütüncül politikalar gerektiriyor. Mesela İngiltere, üniversitelerin de desteğiyle gençleri yeniden toprakla buluşturmak için her yıl milyonlarca sterlinlik kaynak ayırıyor" dedi.

'Tarımdaki algıyı değiştirmeliyiz'

29.6 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu söyleyen Kestelli, tarım sektörünü cazip hale getirerek gençlere tarımda gelecek olduğunun aşılanması gerektiğinin altını çizdi. Kestelli, "Geçtiğimiz günlerde Ege Üniversitesi ile geniş kapsamlı bir işbirliği protokolü imzaladık. Akıllı tarım uygulamaları, tarımsal üretimde yüksek kalite ve yüksek verim ile üretim konularında birlikte hareket edeceğiz. Borsa olarak bu işbirliği çerçevesinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Çiftliği'nin bir tarımsal eğitim merkezi, tarım-teknoloji uygulama merkezi, sürekli eğitim merkezi, ileri teknoloji uygulamaları yapan akıllı çiftlik formatında tüm Türkiye için örnek bir modele dönüşmesini sağlayacağız ve bu sayede gençlerimizin dünya standartlarında, uygulamalı olarak eğitim alabilmesine imkan yaratmış olacağız. Türkiye, 29,6 yaş ortalamasıyla dünya üzerindeki genç ülkeler arasında yer alıyor. Ancak kırsaldaki nüfusun çoğunluğu 55-64 yaş arası kişilerden oluşuyor. Tarımda gençleşme için yalnızca hibe değil, sektörü cazibe merkezi kılacak adımlar gerekli. Ülkemizde halen genç nüfusun sadece yüzde 34,2'si istihdam edilebiliyor. İstihdam edilen bu yüzde 34,2'nin içinde tarım sektöründe çalışanların oranı ise yüzde 18,5 seviyesinde. Çünkü gençler tarımda bir gelecek görmüyor. Sadece İzmir olarak değil, ülke olarak bu algıyı değiştirmek zorundayız" diye konuştu.