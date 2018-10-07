Ödemiş'te 33. Çaylı Rahvan At Yarışmaları

İzmir'in Ödemiş ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen "Çaylı Rahvan At Yarışmaları" öncesinde yarışmanın ağası seçildi, halk konseri verildi

Ödemiş Belediyesi ve Çaylı Rahvan Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Spor Kulübü Derneği tarafından organize edilen programda yarışmaların ağası seçimi yapıldı.

Programda konuşan Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Halil Güler, ata sporu olarak bilinen rahvan at yarışmalarının güzel bir heyecana sahne olacağını belirterek yarışmacılara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından yapılan ağalık seçiminde Ali Dereli ile Sefa Yeşil kıyasıya yarıştı. Ortaya konulan koça 2 bin 500 lira veren Yeşil, yarışmaların ağası seçildi.

Geçen yılın da ağa olan Yeşil, Kerimoğlu zeybeğini oynayarak sevincini paylaştı.

Seçimin ardından sanatçıların sahne aldığı halk konseri verildi.