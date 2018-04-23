Ödemiş Ulus Parkı yeniden doğacak

Kentin önemli motiflerinden Ödemiş Ulus Parkı’nda yenileme ve yeşil dokuyu güçlendirme çalışmalarına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi parkın özgün dokusuna zarar vermeden bölgeyi dikkat çekici bir mekan haline getirecek

Kente kazandırdığı yeni alanlarla İzmir’in yeşil dokusunu her geçen gün biraz daha güçlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez tarihi Ödemiş Ulus Parkı’na el attı. Yıllar geçtikçe estetik görüntüsünü ve fonksiyonelliğini kaybeden Ulus Parkı'nı özgün dokusuna zarar vermeden yenilemeye başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe yerinde inceledi. Çalışmalar kapsamında bölgenin dokusunu bozacak hiçbir yeni lik yapılmayacağını belirten Dr. Gökçe, “Ulus Parkı’nın yenileme çalışmaları, İzmir 1 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Onayı ile gerçekleştiriliyor. Kentin önemli motiflerinden bu park projesi bittiğinde, yeşil dokusu güçlenen, aydınlatmaları ve doğal park elemanlarıyla Ödemiş’te dikkat çeken bir mekan haline gelecek" dedi. Gökçe, projeyi önümüzdeki Aralık ayı içerisinde tamamlayacaklarını söyledi.

Doğal doku bozulmayacak

17 bin 706 metrekarelik alana sahip Ulus Parkı’na hassasiyetle yaklaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk büstünün yıpranan kaidesini yenileyecek, Saraçoğlu Heykeli’ni onaracak. Bunun yanı sıra 400 metre koşu parkuru, 209 metrekare çocuk oyun alanı, spor alanı ve 2 adet havuz parkta yerini alacak. Ulus Parkı içerisindeki ağaçların tümünü koruyan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgeye 8 bin adet çalı dikimi de yapacak.

Çalışmalar kapsamında, parkın doğal dokusunu bozmamak adına ağaçlar arasından geçiş yolları yapılacak ve bu yollarda doğal kesim bazalt ve ebatlandırılmış granit plaklar kullanılacak. Ahşap oturma elemanlarına da yer verilecek parkta, Ödemişliler keyifle sohbet edebilecek. Nostaljik yapıda yerleştirilecek 172 adet armatür ise parkın aydınlatılmasını sağlayacak.