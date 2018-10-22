Öğrencilerden müthiş buluş! Oturduğun yerden elektrik üret

İzmir'de, iki lise öğrencisi tarafından geliştirilen "termoelektrik sandalye", oturan kişinin vücut sıcaklığını elektrik enerjisine dönüştürüyor

"Oturdukları yerden" elektrik üreten gençler, ders sırasında üretecekleri elektrikle sınıfın aydınlatma ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri Cevat Ata Kabaağaçlı ve Alperen Ovak'ın danışman öğretmeni Benal Hepsöğütlü rehberliğinde hazırladığı "Termoelektrik Sandalye" adlı proje ile temiz ve uygun maliyetli elektrik üretimi amaçlandı.

Çalışmalarında bir termoelektrik soğutucusu olan peltier malzemesini kullanan öğrenciler, işe iki alüminyum levha arasına bu malzemeyi yerleştirerek başladı.

Koltuğu alttan alüminyum levhayla soğutan liseliler, sandalyenin üzerine oturulmasıyla oluşan sıcaklık farkını peltier sayesinde elektriğe dönüştürdü.

"Sandalyenin maliyeti 100 lira"

Okulun 11. sınıf öğrencisi Cevat Ata Kabaağaçlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oturulan sandalye ile ısı alışverişi yapıldığını, projelerinde de bundan faydalandıklarını söyledi.

Kabaağaçlı, içinde çok sayıda iletken bulunan peltiere ısı enerjisi uygulandığında, bir kısım elektronların hareket ederek elektriği açığa çıkardığını ifade etti.

Oturdukları yüzeydeki ısı alışverişinden yararlandıklarını anlatan Kabaağaçlı, şöyle konuştu:

"Sandalyede ortam ve yüzey sıcaklığını gösteren 2 termometre var. Alüminyumun ısı iletkinliği iyi olduğu için projede alüminyum parçalar tercih ettik. Sandalyenin bize maliyeti 100 lira civarında. Enerji verimliliğini artırmak için çalışmalara devam edeceğiz. Şu anda bir sandalyeden bir volt elektrik üretebiliyoruz. Öncelikli hedefimiz sınıflarda kullanmak. Sınıfta 30-35 kişiyiz, oturduğumuzda bir ısı enerjisi oluyor, bu enerjiyle sınıfın aydınlatmasını karşılayabiliriz. Böylece aydınlatma maliyeti düşer. Sandalye iş yerlerinde ya da toplu taşıma araçlarında da kullanılabilir. Günümüzün önemli bir kısmı oturarak geçiyor. Oturarak üreteceğimiz enerji gözardı edilemeyecek kadar fazla."

Okulun 10. sınıf öğrencisi Alperen Ovak da üretilecek elektrik miktarını artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

"Patent başvurusu yapacağız"

İzmir Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı ve projenin danışman öğretmeni Benal Hepsöğütlü, projenin INSPO Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatı 2018'de enerji alanında dünya ikinciliği kazandığını kaydetti.

Alternatif enerji üretimi konusunun önem kazandığına dikkati çeken Hepsöğütlü, öğrencilerin de bu alanda 1 yıldan fazla çalışarak termoelektrik sandalyeyi yaptığını belirtti.

Hepsöğütlü, "Çevreye zarar vermeyen, temiz enerji önemli. Patent başvurusu yapacağız. Okulda uygulama amacımız var. Her sınıfta en az 30 öğrenci var, onların oturarak 40 dakika boyunca enerji ürettiğini ve o sınıfın enerji ihtiyacını karşıladığını düşünürseniz çok büyük bir başarı." diye konuştu.