Okey taşlarını böyle dizdi, iddiayı kazandı!

İzmir’in Bayraklı İlçesi'ndeki bir kahvede arkadaşları ile iddiaya giren Hasan Ayyıldız, 106 okey taşını, tek bir taşın üzerinde dengede duracak şekilde dizdi. İddianın birden geliştiğini söyleyen Ayyıldız, “Sonuç olarak başarılı oldum, gazozumu da içtim" dedi

Doğadaki çeşitli şekil ve boyuttaki taşları dengede tutan bir sanatçının eserlerini internet ortamında paylaşmasıyla sosyal medyada hızla yayılan ve bir dönem oldukça popüler olan akım kahveye sıçradı. ABD’de yaşayan mimar ve sanatçı, 30 yaşındaki Michael Grab 'Gravity glue' (yerçekimi yapışkanı) isimli projesi kapsamında 2008 yılından bu yana taşları üst üste koyarak dengede durmalarını sağlıyor. Hilesiz yapılması imkansız dursa da sanatçının sihirli ellerinden çıkan eserler dikkat çekiyor. Sanatçının bu çalışması bir dönem sosyal medyada da oldukça ilgi gördü ve kullanıcılar çeşitli objeleri üst üste koyup dengede durmalarını sağlayarak fotoğraflarını paylaştı. Akım unutulmaya yüz tuttuğu bir anda Bayraklı’da bulunan bir kıraathanede yeniden ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla hafta sonunu kahvede okey oynayarak geçiren tekstilci, 36 yaşındaki Hasan Ayyıldız, bir iddiaya girdi. Küçük bir inatlaşma ardından gazozuna girilen iddia üzerine Ayyıldız tam 106 okey taşını tek bir taşın üzerinde dengede kalacak şekilde dizdi. İddiayı anlatan Ayyıldız, şöyle dedi:



“Oyun bitmişti sohbet ediyorduk. Birden böyle bir iddia oldu. Zaten yıllardır okey oyunundan sonra taşları üst üste dizerdim. Bu sayı itibariyle biraz daha zorlu bir deneyim oldu. Ama sonuç olarak başarılı oldum, gazozumu da içtim."