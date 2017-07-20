Okul kapatılacak söylentisi velileri herekete geçirdi

Buca'ya bağlı 80. Yıl Betontaş İlköğretim Okulu'nun kapanacağına dair söylentiler velileri harekete geçirdi. Veliler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü'nün yazılı olarak yaptığı 'okul kapatılmayacak' açıklamasına rağmen okul önünde biraraya geldi. Buca Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Dağdelen ise, 'İlgili mercilerle görüşme yapıldı. Okulun kapanması söz konusu değil' dedi

Buca İlçesi Karanfil Mahallesi'nde 400 öğrencinin eğitim gördüğü 80. Yıl Betontaş İlköğretim Okulu'nun kapanacağına dair söylentiler ortalığı karıştırdı. Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Yeşil, 2017-2018 yılında eğitim ve öğretimin devam edeceğini belirtti. Okulun kapatılacağı iddiaları üzerine whatsap grubu üzerinden örgütlenen veliler okul önünde toplanarak 'Okulumuza Dokunma' sloganı attı. Okul Aile Birliği'nin açıklama yapmaması dikkat çekerken, Buca Muhtarları Derneği Başkanı Serkan Dağdelen ise ilgili mercilerle görüştüğünü belirterek, okulun kapanmayacağına dair şube müdürlüğünden yazılı açıklama yapıldığını açıkladı.Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Yeşil tarafından yapılan yazılı açıklamada '80. Yıl Betontaş İlköğretim Okulu'nun kapatılmayacak olup, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı'nda eğitim verilmeye devam edecektir' ifadesine rağmen olayı yanlış değerlendiren veliler, okulun kapatılmasıyla ilgili kararın 1 yıl ertelendiğini öne sürdü. Velileri, yıllardır mahallelerinde bulunan okulun kapatılmaması ve eğitimin aksamaması için mücadele edecveklerini söylediler.Buca Muhtarları Derneği Başkanı ve Gaziler Mahalle Muhtarı Serkan Dağdelen, Şube Milli Eğitim Müdürlüğünden aldığı yazılı belgeyle birlikte velilere açıklamada bulundu. İlgili mercilerle görüştüğünü belirten Dağdelen, 'Okulun kapatılması gündemde değil. Milli Eğitim Şube Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamada 2017-2018 eğitim- öğretim yılında okulun eğitime devam edecek olması ifadesi, okulun kapatılmasının 1 yıl aksadığını ifade etmiyor. Ortaya atılan iddialara kulak vermek, okulu siyasi emellere alet etmek yanlış bir tutum. Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can'ın verdiği bilgilere dayanarak okulun kapanmayacağını söyleyebilirim' dedi.