Okullardaki şiddeti sordu

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, okullarda şiddet, intihar ve bunalım ve ölümlerin arttığını belirterek Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması için soru önergesi verdi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bursa Osmangazi ilçesi Hürriyet Anadolu Lisesi'nde yaşanan ve iki gencin ölümü ile sonuçlanan olayın acısını yaşarken, Muğla'dan yine gençlerin ölüm haberi geldiğini belirterek 15-18 yaş aralığındaki gençlerde intihar olaylarının arttığını öne sürdü. Bakan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması için verdiği soru önergesinde şunları söyledi.





"Ülkenin içinde bulunduğu durum gençlere gelecek için umut ve güvence vermemekte, okullardaki eğitim ortamlarının yetersizliği ergenlik dönemlerindeki bunalımlarından kurtulmak için yardımcı olmamakta, öğrencilere yeterli ve gereken düzeyde psikolojik danışmanlık verilmemektedir. Gençler kişiliklerini bulma mücadelesi devam ederken, bir yandan da gelecek kaygısı ve umutsuzlukla baş etmek zorunda kalmaktadırlar. Mevcut eğitim sistemimiz ezberci, sınava dayalı ve gençleri sürekli yarışmaya zorlayan bir sistemdir. Okullarda sanat ve spor etkinliklerine ayrılan ders saatlerinin yetersizliği, gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerinde de olumsuzluk yaratmakta, yeteneklerini ve ilgilerini yok eden, körelten bir durumdur. Bu etkinliklerin azaltılmasıyla çocuklarımız kendilerini yaratıcılıktan uzak bir sistem içerisinde bulmuşlar ve zihinsel olarak gelişme göstermek isteseler dahi sistem buna izin vermemektedir. Oysa tüm okullarımızda yeterli sayıda spor salonu, sanatsal etkinlikler için uygun ortamlar yapılmalı, yaratılmalı ve müfredatta bu tür derslerin saatleri arttırılmalıdır. Devletimiz bir ülkenin geleceği olan gençlerin hem fiziksel, hem de ruhsal sağlığını düşünmek zorundadır."





CHP'li Bakan, Milli Eğitim Bakanı'nından şu soruların yanıtlarını istedi:





"Henüz 15-18 yaş aralığındaki gençlerin yaşamayı değil ölümü seçmesine sebep olan gelecek kaygısı, umutsuzluk konusunda rehabilite edici çalışmalar ile, münhasıran bu konuyu araştıran ve çözüm üretmeye yönelik bir değerlendirme Bakanlığınızca yapılmakta mıdır? Bursa ve Muğla'da yaşanan vakalara ilişkin detaylı inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır? Müfredatta spor ve sanata yönelik ders saatlerinin artırılması ve öğrencilerin yaratıcılık ve becerilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar başlatılmış mıdır?"

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