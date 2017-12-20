Öldürülen Zülal Tütüncü için arkadaşları eylem yaptı

İzmir Bornova'da öldürülen Zülal Tütüncü için arkadaşları ve akademisyenler eylem yaptı

İzmir Bornova'da Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Zülal Tütüncü, boynunda bıçaklanarak öldürülmüştü.



İşlenen cinayet bugün arkadaşları ve akademisyenler tarafından Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde protesto edildi.



Tütüncü'nün fotoğrafını taşıyan eylemciler üzerinde "Sessiz kalmıyoruz", "Düşlerindeki maviliği yaşatacağız" yazıları yazan dövizler taşıdı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya, bu yıl 295 kadının cinayete kurban gittiğinin kayıtlara geçtiğini söyledi. Bunun toplumsal bir sorun haline geldiğini belirten Yalçınkaya, kadına şiddetin ise haklı gerekçesinin olmadığını ifade etti. Yalçınkaya, kadına yönelik şiddette, uluslararası sözleşmelerin hayata geçirilmesinin de önemli olduğunu belirtti.



Kadına yönelik şiddetin cezalarının yetersiz olduğunu belirten öğrenci Ezgi Yavuz ise bu konuda toplumun duyarlı olması gerektiğini ifade etti.





