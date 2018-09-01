Papağanı sayesinde para kazanıyor

33 yaşındaki Van'lı Ömer Emiroğlu, papağan yetiştirerek geçimini sağlıyor. Papağan Zeytin'in sahibi Ömer Emiroğlu, 'Çok sosyal bir iş yapıyorum. Bir hayvanla iç içe olmak çok güzel bir duygu. Hem geziyorum, hem para kazanıyorum' dedi

Şefika Bal- 33 yaşındaki Van'lı Ömer Emiroğlu, papağan yetiştirerek geçimini sağlıyor. 2 çocuk babası Emiroğlu, 1 yıldır papağan bakarak para kazandığını belirterek aile bütçesine bu şekilde katkıda bulunduğunu ve yaptığı işi çok sevdiğini belirtti. Emiroğlu, küçükken aldığı papağanları büyütüp, konuşmayı öğretiyor, onunla fotoğraf çektirmek isteyenlerin fotoğrafını çekeret para kazanıyor.

Hiç masrafı yok

Macaw cinsi papağan besleyen Ömer Emiroğlu, "Şimdiki papağanımın ismi Zeytin, bana hiçbir masrafı yok. Yediğim her şeyi yiyor. Meyve yemeyi çok seviyor, kuruyemiş yemeyi çok seviyor. Ancak çikolata, tatlı, tuzlu ve süt yasak. Onlar zarar verebilir, hasta edebilir o nedenle yemeklerini verirken dikkat ediyorum. Geçimimi Zeytin ile sağlıyorum madem onun bakımını ve beslenmesini de en iyi şekilde yapmalıyım. Şimdiye kadar veterinerlik falan hiçbir durumu çıkmadı Allah'a şükür. Bakımını iyi yapınca herhangi bir rahatsızlık da geçirmiyor" dedi.

12 yıl beyaz eşya mağazasında sorumlu olarak çalıştım. Bu işi yapmaya başladım başlayalı çok daha mutluyum. Bir hayvanla iç içe olmak onu besleyip büyütmek çok güzel bir duygu diye konuşan papağan bakıcısı Ömer Emiroğlu, "Papağanımla birlikte hafta sonları Buca Kaynaklar'da duruyorum. Orada küçük bir baskı ve fotoğraf makinem var. Zeytin'i görmek, fotoğraf çekilmek isteyenler orada beni buluyor, sohbet ediyoruz. Akşamları da Bornova Pınarbaşı'nda düğün salonlarına gidiyorum. Yine Zeytin ile fotoğraf çekilmek isteyenler oluyor. Hafta içi gündüzleri de okullara gidiyorum, duvar boyuyorum, Geçimimi bu şekilde sağlamaktan çok memnunum. Çok sosyal ve zevkli işler yapıyorum. Ailem de bende yaptığım işlerden gayet memnunuz" sözlerini kaydetti.

Çocuklar Zeytin'i çok seviyor

Papağanı Zeytin'in 2,5 yaşında olduğunu ve Macaw cinsi papağanların 5 yaşında tam olarak konuşmaya başladıklarını anlatan Emiroğlu, "Zeytin şimdi beş on kelime biliyor. Anne, baba gibi basit kelimeleri öğrendi. Daha da öğrenecek bunun için uğraşıyorum. Zeytin'e çocukların ilgisi çok büyük. Onlara çok değişik geliyor, sevmek dokunmak istiyorlar. Çocuklar bile hiç korkmadan yaklaşıp severken bazen kocaman kadınlar adamlar kokuyor, o zaman çok gülüyorum. Kendilerine zarar vermesinden koktuklarını söylüyorlar ama kesinlik" diye konuştu.