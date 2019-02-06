Para karşılığı erkek çocuklarını öpüştüren fenomene dava açıldı

İzmir'de, para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ve müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle tutuklanan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ'un yargılanmasına devam edildi. Duruşma savcısının sanık için tahliye talebi, mahkeme heyeti tarafından reddedildi

Para karşılığı erkek çocuklarını öpüştüren fenomene dava açıldı
06 Şubat 2019 Çarşamba 16:44

İzmir'de, sosyal medya fenomeni olarak bilinen 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, özellikle Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, duruma tepki gösterdi. Olayla ilgili İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Ekim 2018 tarihinde harekete geçti. Müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Bulut Altuğ ve görüntüleri çeken F.B.B., ifade için emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Altuğ tutuklandı, görüntüleri çeken F.B.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Altuğ ve F.B.B. hakkında dava açıldı.

KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ MAHKEMEYE SUNDU

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Bulut Altuğ, tutuksuz sanık F.B.B. ile tarafların avukatları katıldı. Altuğ'un avukatı, sosyal medyada yer alan görüntülerin kamera arkasını mahkemeye sundu. Sanık avukatı görüntülerde müvekkilinin mağdurların öpüşmesi yönünde zorlamada bulunmadığını öne sürerek, tahliye talebinde bulundu. Sanık Bulut Altuğ da suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Duruşma savcısı da mütalaasında sanık Altuğ'un tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tahliye taleplerini reddederek, sanık Bulut Altuğ'un tutukluluk halinin devamına ve mahkemeye sunulan kamera arkası görüntülerinin bilirkişi tarafından incelenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #para karşılığı #erkek çocuklarını #öpüştüren
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