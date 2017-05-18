Parkinson için farkındalık sergisi

İZMİR'de, beynin hareketle ilgili merkezlerindeki hasar nedeniyle ortaya çıkan Parkinson hastalığına dikkat çekmek amacıyla Karabağlar Belediyesi ile İzmir Parkinson Hastaları Derneği işbirliği ile 'Maske Hayatlar' isimli fotoğraf sergisi ile belgesel gösterimi düzenlendi

Bozyaka Kültür Merkezi'nde 'Engelliler Haftası' nedeniyle düzenlenen etkinliğe Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Güven Güngörmüş, Dernek Başkanı Gülnur Uğurlu Kelçe, sergiyi açan fotoğraf sanatçıları, parkinson hastaları ve çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Dernek Başkanı Gülnur Uğur Kelçe, eşinin de Parkinson hastası olduğuna dikkat çekerek "Eşimle beraber bu derneği 2014 yılında kurduk. Şu anda 100 üyemiz var. Bu sene Parkinson’un 200. yılı. Onun için bu sene sesimizi duyurmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla fotoğraf sergisi açmaya karar verdik" dedi.





Sergiye 'Maske Hayatlar' adının, Parkinson’un en önemli belirtilerinin yüzdeki donuk bakış, maskelenme ve ifade güçlüğü olmasından dolayı verildiğini söyleyen Kelçe, "Biz istedik ki maskelerin arkasındaki hayatları da toplumla paylaşalım, bilinçlendirmeye çalışalım" diye konuştu.



FARKINDALIK İÇİN TEBRİK ETTİ



Başkan Yardımcısı Güven Güngörmüş ise Dernek Başkanı Kelçe ile fotoğraf sanatçılarını hastalığa dikkat çekerek farkındalık yarattıkları için tebrik etti ve "Umarım vatandaşlarımız bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Biz de belediye olarak üzerimize düşen ne varsa canı gönülden yapmak istiyoruz" dedi.



EL EMEĞİ ÜRÜNLER HEDİYE EDİLDİ



Belgesel gösterimin ardından fotoğraf sergisini hayata geçiren 3 fotoğrafçı Aydın Karadaban, Aylin Telef, Ayşegül Çetinkalp ve Dernek Başkanı Gülnur Kelçe’ye günün anısına Başkan Yardımcısı Güven Güngörmüş tarafından semt evi kadınlarının yaptığı el işi çalışmalar hediye edildi.



ONLAR DA SERGİYE KATILDI



Sergide fotoğrafları olan, Parkinson Hastaları Derneği üyesi ve Parkinson hastası Sevim Zorica Tan, Vacide Kandemir, Levent Karcı, Özgür Kandemir ve Suat Uysal da açılışa katıldı ve fotoğraflarının önünde objektiflere poz verdi.

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