27 Eylül 2016 Salı
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    • Petkim soruşturmasında 9 kişi serbest

    İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir hafta önce Aliağa İlçesi'nde SOCAR Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 1'i emniyetten, 8 kişi de savcılıktan serbest bırakılırken; 4 kişi tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

    27 Eylül 2016 Salı 16:45
    Petkim soruşturmasında 9 kişi serbest
    Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terör Şubesi ekipleri İzmir merkezli olarak İstanbul, Kütahya ve Denizli ve Aliağa İlçesi'nde bulunan Petkim Lojmanları'nda geçen 20 Eylül'de daha önce tutuklanan, serbest kalan ve firari durumda bulunan sanıklarla bağlantılı olan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 13 kişi gözaltına alındı.

    Terör örgütü üyesi oldukları ve örgüte maddi destek sağladıkları belirtilen gözaltındaki kişiler arasında, daha önce şirkette çalışıp 15 Temmuz sonrasında işlerine son verilenlerin de bulunduğu belirtildi. Evlerdeki aramalarda, dijital verilere el konuldu. Ayrıca Fethullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirildi.

    Emniyette işlemleri tamamlanan 13 kişeden 1'i serbest bırıkılırken, 12 kişi bugün Bayraklı Adliye Sarayı'na getirildi. Olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı, 8 kişiyi adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest, 4 kişiyi de tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Böylece serbest kalan kişi sayısı 9 oldu. Bu operasyon kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

    Serbst bırakalın 8 kişi adliyede yakınlarına sarılıp sevinç gözyaşı döktü. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında PETKİM tesislerinde daha önce de iki kez arama yapılmış PETKİM eski Genel Müdürü Sadettin Korkut ve bazı üst düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu 25 kişiden 13'ü tutuklanmış, 12 kişi ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış şartı ile serbest bırakılmıştı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: İzmir, Emniyet, Müdürlüğü, Ekipleri, Hafta

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