Pınarbaşı Kültür Merkezi açılıyor

Bornova Belediyesi çok amaçlı kültür merkezlerine yenisini ekliyor. Temeli geçtiğimiz yıl atılan Pınarbaşı Kültür Merkezi 10 Ağustos Perşembe günü saat 19.00’da törenle açılacak. Atatürk Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi Haziran Ayı’nda hizmete sunulurken Doğanlar Mahallesi’nde de yeni bir kültür merkezi temeli geçen ay atıldı

Pınarbaşı Pazaryeri’nin karşısında, 7064 sokak ile 7039 sokak kesişiminde bulunan alanda kısa sürede yapımı tamamlanan Pınarbaşı Kültür Merkezi, zemin artı iki kat olarak projelendirildi.



Geçici sergi alanı ile gasilhane ve kurban kesim odasının da bulunacağı Merkez’in projesi, bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda şekillendirildi. İki çok amaçlı salon, okuma salonu ve dersliklerin bulunacağı Pınarbaşı Kültür Merkezi’nde yemekhane ve mutfak ile toplantı ve taziye odası da düşünüldü. Pınarbaşı Kültür Merkezi toplam 1207 metrekarelik alana kuruldu.



Bornova Belediyesi’nin Atatürk Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi Haziran ayında hizmete sunuldu. Doğanlar Kültür Merkezi’nin de temeli de geçen ay atıldı.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusundan projeler hayata geçirdiklerini belirterek, “Pınarbaşı Kültür Merkezi de bu kapsamda o bölgede yaşayanların ihtiyaç duyduğu hizmetleri verebilecek şekilde projelendirildi. Amacımız kültür merkezimizin vatandaşlarımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak şekilde hizmet vermesi” dedi.



