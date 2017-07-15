Polis 'Aracı çek' diyor biz de çekiyoruz

Kuru meyve ve tekstil alanında faaliyet gösteren Akça Holdin Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Akça ile inşaat devi Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak İzmir Trafik Vakfı'nı 2014 tarihinde kurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait çekicilerin 'yetkisizlik' nedeniyle çalışmalardan çekildiği süreçte oluşan boşluğu değerlendiren işadamları, kurdukları vakıf aracılığıyla bu boşluğu kapatmaya çalışıyor.
Araç çekme ve kurtarma faaliyetleri de İzmir Trafik Vakfı bünyesinde kurulan İZTAŞ tarafından yürütülüyor. İzmir Trafik Vakfı A.Ş. (İZTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bülent İspir, 'Vakfımız ticari bir amaç gütmeyip tamamen kamu yararını gözetiyor. İşlettiği otoparklardan sağladığı gelirlerle de trafik hizmetlerine kaynak sağlıyor. 50 bin liralık sermayeyle kurulan vakfımızın bünyesinde yer alan İZTAŞ isimli şirketin yaptığı çalışmalar sayesinde bugün 600 bin TL'lik değeri olan bir vakıf haline geldik' dedi.
'Yer sorunu nedeniyle otopark yapamıyoruz'
İzmir genelinde 50'ye yakın çalışanıyla günde 200'ün üzerinde araç çektiklerini söyleyen İspir, şöyle devam etti: Geçen yıl yaklaşık 600 bin TL kar ettik. Vakıf elde ettiği bu parayla bir Polis Radyosu açtı. Yine bu parayla motorlu trafik polislerine kıyafet aldı. Öğrencilere burs vermeyi planlıyoruz. Önceliğimiz İzmir'in genelinde çok önemli bir sorun haline gelen otopark sorununu çözüme kavuşturmak. Onun dışında da birkaç tane trafik eğitim parkı kurmayı planlıyoruz. Bunlar için öncelikle yer temin etmemiz gerekiyor. Bu kısımda sorun başlıyor. Yer temini çok zor. Yer sorunu halledilirse çocuk eğitim parkı da yapacağız. İlçelere köylere dahi gidebilecek seyyar eğitim araçlarıyla çocuklara trafik ile ilgili eğitim vermeyi düşünüyoruz. Şu an otopark yapacak kadar bir para da elde edemiyoruz. Vakıf olarak parasal anlamda büyüklüğümüz yok ama zaman içinde daha da büyüyeceğimizi düşünüyorum.
Çekilen araçların yüzde 90'ı İzmir plakalı
Vatandaşların 'Kordon'da araçların keyfi bir uygulamayla kaldırıldığı ve kaldırılan araçların çoğunluğunu da İzmir dışından gelen yabancı plakalı araçların oluşturduğu' söylemine cevap veren İspir, 'Keyfi bir uygulama yapmıyoruz. Polisle koordineli çalışıyor ve polisin raporu doğrultusunda araç çekiyoruz. O nedenle Kordon'da da keyfi bir uygulamamız söz konusu değil. Zaten çalışma şeklimizde aracın çekme yetkisine sahip değiliz. Polisin 'Aracı kaldırın' demesi gerekiyor. Tutanak olmadan araç çekme yetkimiz zaten yok. Evrak olmadan araç çekilemez. Zaten inisiyatifimiz de yok. Polisin de özellikle böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Zaten bu söylemi de inandırıcı bulmuyorum. Özellikle Kordon'da yabancı plakalı araçların daha fazla kaldırıldığı dedikodusu gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Çekilen araçların yüzde 90'ı da İzmir plakalı araçlar' dedi.
Kordon'un araçlardan temizlenmesi için otopark gerekiyor
Kordon'da yeterli çalışmanın yapılmadığını da dile getiren İspir, sözlerini şöyle tamamladı: Emniyet, belediye ve bütün mülki idareciler Kordon'da bir çalışma yapılmasını bekliyor. Otopark eksikliğimiz dolayısıyla da bu hizmeti Kordon'da yeterince karşılayamıyoruz. Yoksa Kordon'un kesinlikle gerçek anlamda araçlardan temizlenmesi gerekiyor. Çünkü oraya çok fazla sayıda araç park ediliyor. Bunun önlenmesine yönelik talepler var. Vakıf olarak trafik kanununa uygun olan bir otoparka araçları kaldırmamız gerekiyor. Bu noktada ise çok sınırlı yerimiz var. Şu anda bir çalışma yapıyoruz. Eğer çalışmamız hayata geçerse de daha büyük alanlar yaratıp bu sorunu çözebileceğimize inanıyorum.