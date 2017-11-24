'Prensesleri', ölen öğretmenlerini unutmadı

İzmir'de bir hafta önce, çalıştırdığı lise takımının maçının ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren eski milli hentbolcu ve antrenör Melih Dülgerkaraoğlanoğlu'nun (49) 'Prenseslerim' dediği öğrencileri, Öğretmenler Günü'nde onu unutmadı. Dülgerkaraoğlanoğlu'nun annesini ziyaret eden öğrenciler, gözyaşlarını tutamadı

İzmirli eski milli hentbolcu ve Hentbol 2'nci Ligi'ndeki 1970 Vefaspor'un antrenörü Melih Dülgerkaraoğlanoğlu, 16 Kasım'da Baki Cansoy Lisesi'nin başında çıktığı okullararası hentbol maçından sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Buca Serdar Yereli Spor Salonu'ndaki, Mersinli Endüstri Meslek Lisesi'yle oynanan maçın ardından salon çıkışında fenalaşan Dülgerkaraoğlanoğlu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan antrenör, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken ambulansta 3 kez kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Dülgerkaraoğlanoğlu, hayatını kaybetti. Altay, Altınordu, Konak Belediyespor gibi kulüplerde antrenör olarak görev yapan Dülgerkaraoğlanoğlu, Hatay semtindeki Murat Reis Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.



1970 Vefaspor'un yanı sıra Baki Cansoy Lisesi ve Suphi Koyuncu Anadolu Lisesi'nin hentbol takımlarını çalıştıran başarılı antrenörü öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutmadı. Hatay Semti'nde oturan anne Gülnahar Dülgerkaraoğlanoğlu'nu ziyaret eden öğrenciler, antrenörlerinin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Oğlunun öğrencilerine "prenseslerim" diye seslendiğini söyleyen anne, öğrencileri kapıda karşılayıp "Prenseslerin bana gelmiş, keşke daha farklı şekilde tanışsaydık" dedi. Öğretmenlerinin annesinin elini öpen öğrenciler, ölen öğretmenleri adına Öğretmenler Günü'nü kutlayıp anneye çiçek verdi. Duygulu anlar yaşayan anne Dülgerkaraoğlanoğlu gözyaşlarının tutamazken, öğrencilerin de gözleri doldu.





ÖĞRENCİSİ DEĞİL EVLATLARIYDI



Gülnahar Dülgerkaraoğlanoğlu, oğlunun öğrencilerini çok sevdiğini ve onları kendisi gibi başaralı bir sporcu yapmak için uğraştığını ifade ederek, "Neden evlenmiyorsun bak yaşım geçiyor torun sahibi olsam demiştim. O da bana 'anne çocuk için mi evleneceğim. Bak benim yüzlerce evladım var. Birçok prensesim var' demişti. İşine giderken öğrencilerini göreceği için çok mutlu olurdu. Oğlumun öğrencileri bu özel, güzel günde bana geldi. Bana bu duyguyu tattırdıkları için oğluma ve öğrencilerine teşekkür ederim. Prensesleriyle tanıştırmak için beni maça götürecekti. Keşke farklı bir şekilde tanışsaydık" dedi.



ÖĞRENCİLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Öğretmenler Günü nedeniyle gerçekleşen ziyarette Melih hocanın öğrencileri duygu dolu anlar yaşadı. Suphi Koyuncu Anadolu Lisesi öğrencilerinden 12 yaşındaki Deniz Açık, öğretmenlerinin zamansız ölümüyle çok üzüldüklerini belirterek, "Çok iyi bir insandı. İnsanlığını anlatmaya kelimeler yetmez. Biz onu çok seviyorduk" dedi. Aynı okuldaki 12 yaşındaki Azranur Banu Bağdat ise, "Melih hocamızı çok severdik. Onu hiç unutmayacağız. Ben hentbolu hiç sevmezdim, bana o sevdirdi. Anlattıkları ve gösterdikleriyle bize hentbolu sevdirdi" diye konuştu. Takımın oyuncularından 14 yaşındaki Sude Naz Dağ, "Eğlence için başladığım hentbolu geçmişteki yaşadığı tecrübelerle bana sevdirdi. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Onun değerini kaybedince anladık" dedi. Bir başka öğrenci 14 yaşındaki Işıl Akbıyık ise, "Son maçımızda beni motive etmek için çok uğraşmıştı. Zaten hep en iyisini yapmamız için çaba gösterirdi. Bize hep güveniyordu. Onunla ilgili hayallerimiz vardı. Böyle olmaması gerekirdi. Üzgünüz" diye konuştu.



Gülnahar Dülgerkaraoğlanoğlu, ziyaretin sonunda öğrencileri, balkona çıkıp onlara el sallayarak uğurladı.