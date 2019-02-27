Prof. Dr. Nuri Bilgin, Ege Üniversitesi'nde anıldı

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Bilgin, vefatının dördüncü yılında unutulmadı.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde "Prof. Dr. Nuri Bilgin'i Anma" programı düzenlendi. Programa, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ayönü, Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Orhan, Dr. Öğr. Üyesi Gülgün Meşe, İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanı Dr. Suat Soylu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonunda yapılan etkinlik kapsamında “Nuri Bilgin’nin Işığında Endüstride Psikolog Olmak ve Psikolojinin Endüstrisi” adlı söyleşi gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan Dr. Öğretim Üyesi Gülgün Meşe, Nuri Bilgi’nin biyografisini sunarak, “Hocamızın yazdıklarının tüm bu alana ilgi duyan insanlar tarafından okunarak, aktarılarak, sosyal psikolog olarak, dünyayı nasıl algıladığını ve yorumladığını anlamaya çalışarak, hepimizin yaşamı boyunca etkisini görebileceğimiz, kelimelere sığdıramayacağımız bir bilim insanı olduğunu unutmamamız gerekiyor” diye konuştu.

Ahlaka bağlıydı

İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanı Dr. Suat Soylu, “Nuri Bilgin öğrencisi olmaktan gurur duyuyorum. Benim hayatımdaki etkisi son derece önemli. Bize akademik ve bilimsel çalışma disiplinini Nuri Bilgin hocamız öğretti. Etik değerlere ve bilgisel ahlaka bağlı olarak çalışıyordu. Beni öğrenciliğimden beri daha fazla etkileyen şey, hocamızın çok iyi bir dinleyici olması idi” diye konuştu.

Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Orhan, “Tekrar kendi yuvamda olma duygusunu yaşıyorum. Çok değerli hocamız anısına konuşmacı olmak ve çok değer verdiğim hocalarım karşında konuşmak heyecan verici benim için. Benim kariyerimde Nuri Bilgi’nin etkisi nedir baktığımda ben Nuri Bilgi’ni üçe ayırıyorum; insan olarak Nuri Bilgin, hoca olarak Nuri Bilgin ve bilim adamı Nuri Bilgin” dedi.

Anma töreni sonunda konuşmacılar, katılımcıların sorularını cevapladılar.