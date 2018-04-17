Raylı vincin çarptığı işçi öldü

İzmir'in Çiğli ilçesinde raylı vincin çarptığı işçi yaşamını yitirdi

Raylı vincin çarptığı işçi öldü

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AİOSB) bir makine imalat ve montaj firmasında taşeron işçi olarak çalışan 26 yaşındaki Ümit Deveci'ye, su deposuna kaynak yaptığı sırada, ray üzerinde hareket halindeki vinç çarptı.

Vinç ile demir kolon arasında sıkışan Deveci olay yerinde hayatını kaybetti.

Deveci'nin cesedi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Evli olan Deveci'nin eşinin hamile olduğu, yakında bebek beklediği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #çiğli #işçi ölümü
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