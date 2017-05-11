Rüya'yı 28 bıçak darbesiyle öldürmekle suçlanan eşine beraat

İZMİR'in Buca İlçesinde 33 yaşındaki Rüya Polat, geçen yıl evinde, 28 yerinden bıçaklanıp öldürülmüş bulundu. Cezaevinden izinli çıkan ve cesedi bulan eşi 31 yaşındaki A. Polat, cinayet zanlısı olarak bir yıl tutuklu kaldıktan sonra, delil yetersizliğinden beraat etti. Annesi de Hollanda da cinayete kurban giden, 1 yaşında kendilerini terk eden babasını yıllarca aradıktan sonra İran'da bulan Rüya Polat'ın ölümündeki sır çözülemedi, olay faili meçhul kaldı

Olay, Buca'nın Şirinyer semtinde, Efeler Mahallesi'nde, 9 Nisan 2016 tarihinde meydana geldi. Gayrimenkul alım satım işleri yapan A. Polat, yaralama suçundan girdiği Menemen Cezaevi'nden izinli olarak çıktı. Geceyi eşiyle geçirdikten sonra yakınlarını ziyaret edip evine giden A. Polat, kapıyı çalmasına rağmen açılmadı. A. Polat, çilingir yardımıyla eve girdiğinde, olay tarihinden 19 ay önce evlendiği eşi Rüya Polat'ın cesedini buldu.



Genç kadının, ağzı yastıkla kapatılarak, 28 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü saptandı. Eşinin cesedini bulan A. Polat gözaltına alındı. Eşinin öldürülmesiyle bir ilgisinin bulunmadığını belirten A. Polat, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve tekrar Menemen Kapalı Cezaevi'ne döndü. Ancak tahliye edildikten birkaç gün sonra aynı suçtan tekrar hakkında işlem başlatıldı.



A. Polat'ın, cinayet günü olan 9 Nisan'da gittiğini ileri sürdüğü yerlerde bulunmadığı belirlendi. Yine ifadesinde olay günü arabalı vapurla Karşıyaka'ya geçtiğini ve araçtan hiç inmediğini söyleyen A. Polat'ın bu iddiasını kamera görüntüleri çürüttü. Araba vapurunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlının saat 14.10'de araçtan indiğini ve elindeki poşeti denize attığını tespit etti. Polat'ın kayıp olan suç aleti bıçağı denize atmış olma ihtimali üzerine Deniz Şube Müdürlüğü'nün dalgıç polisleri arama yaptı. Ancak denizin dibinde çok fazla balçık olduğu için poşet içinde atıldığı ileri sürülen bıçağa ulaşılamadı. Kuvvetli delil olarak değerlendirilen görüntülerden yola çıkan polis, hazırladığı dosyayı adliyeye gönderdi, A.Polat bu kez tutuklandı.



DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETTİ



Eşini öldürdüğü iddia edilen A. Polat İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Tanıkların ifadelerini ve dosya içeriğini değerlendiren mahkeme heyeti, A. Polat hakkında, delil yetersizliğinden beraat ve tahliye kararı verdi. Rüya Polat'ı öldürdüğü ileri sürülen A. Polat'ın, beraat etmesi ailenin tepkisini çekti. Ailenin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne sonuç alınamaması halinde Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunacağı öğrenildi. A. Polat'ın beraat etmesiyle, Rüya Polat'ın ölümündeki sır çözülemedi, olay faili meçhul kaldı.



HAYATI FİLM GİBİ



Bu arada 28 bıçak darbesiyle cinayete kurban giden ve eşinin mahkemedeki ifadesine göre ziynet eşyaları çalınan Rüya Polat'ın hayatı film senaryolarını aratmadı. Rüya'nın annesi Fatma Dikayak'ın da yine 28 bıçak darbesiyle Hollanda'da hırsızlarca öldürüldüğü öğrenildi. İran asıllı babasının ise Rüya henüz 1 yaşındayken onları terk ettiği, bir daha hiç görüşmedikleri ortaya çıktı. Rüya Polat'ın onu yıllarca arayıp İran'da bulduğu, ancak babası Barzaz Alemdari'nin görüşmeyi kabul etmediği, yakınlarınca ifade edildi. Baba Barzaz Alemdari'nin cinayetten sonra da İzmir'e gelmediği öğrenildi.

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