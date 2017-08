Şair Cemal Safi'ye şiirleriyle terapi

"Ya Evde Yoksan", "Vurgun" "Sende Kalmış" adlı kitapları bulunan, yazdığı birçok eseri bestelenen 79 yaşındaki şair Cemal Safi'ye, KOAH nedeniyle kaldırıldığı hastanede şiirleri dinletilerek terapi uygulanıyor

Şairin oğlu Peyami Safa Safi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ileri derecede KOAH rahatsızlığı bulunan babasını 30 Mayıs'ta fenalaşınca Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesine kaldırdıklarını söyledi.



Yoğun bakım ünitesindeki ilk 5-6 günü çok zor geçen babasının durumunun, daha sonrasında beyninde pıhtı atması sonucu daha da kötüleştiğini belirten Safi, babasının 6 Haziran'da komaya girdiğini ifade etti.



Arkadaşının tavsiyesiyle, görebildikleri kısıtlı sürede babasına kendi şiirlerini okuduklarını bildiren Safi, babasının 12 Haziran'da gözlerini yeniden "şiirlerle" açtığını dile getirdi. Safi, ünlü şairin komadan çıkış anını şöyle anlattı:



"Önce babamın şiirlerini okuduk. İlk birkaç şiirde tepki vermedi, üçüncü şiirde gözünü kırpıp dudaklarını oynattı. Doktora haber verdik ama hareketleri durdu. Hatta doktor hanım 'tesadüftür' dedi. Şiirleri okumaya devam ettik. Bir öğrencisinin babam için yazdığı 'Bekletme Bizi Hocam' şiirini okurken babamın gözünden yaşlar gelmeye başladı. Çok şaşırdık, çok sevindik. O günden sonra babam tekrar hareket kazanmaya başladı."



Babasının yavaş yavaş ellerini oynatmaya başladığını, gözlerini açtığını kaydeden Safi, "Bunda şiirin etkisi olduğunu düşünüyorum. Babamın dünyası şiirdi, 60 yılını şiire vermiş. Ondan sonra her geldiğimizde, her görüştüğümüzde şiirini okuyoruz. Tepki veriyor, seviniyor. Doktorları da seviniyor, 'Devam edin' diyorlar." ifadelerini kullandı.



Safi, "Yoğun bakımdaki personele babamın şiir kitaplarından verdik. Müsait olduğunda şiir okuyor, güftelerini dinletiyorlar. Babam gerçekten komadan çıktı ve iyiye gidiyor. Kaybedeceğimizi düşünüyorduk, kendimizi her şeye hazırlamıştık." diye konuştu.



"Şiir moral veriyor"



Hastanenin Yoğun Bakım Kliniği Sorumlusu, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cenk Kıraklı ise 79 yaşındaki ünlü şairin hastaneye ilk geldiğinde genel sağlık durumunun çok iyi olmadığını belirtti.



Hastalarına solunum desteği uyguladıklarını, 2-3 kez cihazdan ayırıp yeniden bağlamak zorunda kaldıklarını, "yüksek akışlı oksijen" adı verilen tedavi yöntemini uyguladıklarını bildiren Kıraklı, "Şu anda kendisi nefes alıp veriyor. Genel durumu, geldiği zamana göre daha iyi. Ama ileri derecede KOAH'ı var. Henüz yoğun bakımdan çıkmayı da başarabilmiş değil." dedi.



Cemal Safi'nin bilincinin açık olduğunu ancak çok fazla konuşamadığını kaydeden Kıraklı, "Bizi anlayabiliyor ve kendi şiirlerini okuduğumuzda tepki veriyor." dedi.



Şiirlerin moral düzeltici etkisini hasta üzerinde gördüklerini anlatan Kıraklı, şu ifadeleri kullandı:



"Yüksek moral çok önemli, özellikle bu tip kritik hastalık döneminde. Biz medikal tedavi uyguluyoruz ama hastanın da yaşama tutunması gerekiyor. O açıdan Cemal amca iyi bir örnek. 2,5 aydır mücadele ediyor. Sağlık personeli, hemşireler ona şiirler okuyor. O da kendi eserlerinin verdiği moralle yaşama tutunuyor. Müzik de tedavide ek, yardımcı destek olarak dünyada kullanılan yöntem haline geldi. Yoğun bakımda belki ileride müzikle terapi de gerçekleştirebiliriz."





Kaynak: