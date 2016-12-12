Saldırıda şehit olan polisin eşi, ikinci çocuğuna hamileymiş

İstanbul'da bombalı araçla yapılan terör saldırısında şehit olan 6 yıllık polis memuru 33 yaşındaki Hüseyin Dalgılıç'ın Bornova'daki evine ateş düştü. 1 çocuk babası Dalgılıç'ın kendisi gibi polis eşi Çiğdem Dalgılıç'ın hamile olduğu ve ocak ayında ikinci kızını dünyaya getirmeye hazırlandığı öğrenildi

Şehit polis memuru Hüseyin Dalgılıç'ın Bornova Çamdibi Semti'ndeki baba ocağına büyük bir acı var. Şehidin ailesinin yaşadığı ve oturdukları sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. 6 yıllık polis olduğu belirtilen Hüseyin Dalgılıç'ın motosikletli trafik polisi olarak görev yaptığı belirtildi. Şehit polisin eşi Çiğdem Dalgılıç'ın da kendisi gibi polis memuru olduğu belirtildi.



Şehit polis Dalgılıç'ın eşi Çiğdem Dalgılıç'ın ikinci kız çocuklarına hamile olduğu ve çiftin Ocak ayında gerçekleşmesi beklenen doğum için hazırlık yaptıkları öğrenildi. Çiftin kızları 1.5 yaşındaki Karaca Dalgılıç'ın ise ailesiyle İstanbul'da bulunduğu bildirildi.



Vatan için daha akacak kan var



Şehidin kardeşi Atilla Dalgılıç, 'Vatan için daha akacak kan var onu da biz vereceğiz. Gerekirse askere gidecek olan kardeşim ve benim çocuklarım elinden geleni yapacak Allah'ın izniyle. İki üç gün önce görüştük. Görev yeri Beşiktaş'tı, nasibi oraya kadarmış. Eşi de polis henüz görüşemedik, bebek bekliyorlardı. Allah hepimize yardım etsin. Bunun acısı konuşarak ifade edilemiyor' dedi.



Şehidin diğer kardeşi Metehan Dalgılıç'ın ise üniversitede eğitim gördüğü kaydedildi. İnşaat işleriyle uğraşan baba Şaban Dalgılıç'ın patlamanın ardından İstanbul'a gittiği, anne Nevcihan Dalgılıç'ın ise İzmir'de kalıp taziyeleri kabul ettiği öğrenildi. Şehit polis memuru için yarın tören düzenleceği bildirildi.

