Şampiyonluğu zeybek oynayarak kutladılar

Bayraklı Belediyesi'nin Türkiye şampiyonu halk oyunları ekibi, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ı makamında ziyaret etti. Şampiyonluk kupasını Karabağ'a getiren gençler şampiyonluk pastası kesti, zeybek oynadı

Şampiyon ekibi kutlayan Başkan Karabağ, görevde olduğu sürece başarılı sporculara destek olacağını söyledi. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun Artvin'de düzenlediği Gençler Türkiye Finali'nde önemli bir başarı sağlayarak geleneksel düzenlemeli dal kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan ve geçtiğimiz yılki başarısını tekrarlayan Bayraklı Belediyesi halk oyunları ekibi kupayı Başkan Hasan Karabağ'a getirdi. Belediye binası önünde kupayla birlikte kısa gösteri yapan ekip, şampiyonluğu zeybek oynayıp, pasta keserek kutladı. Halk oyunları ekibini Artvin'de düzenlenen final müsabakalarında da yalnız bırakmayan başkan Karabağ, genç folklorcuları tek tek tebrik etti.



Her zaman yanınızdayım



Genç ekibin her zaman yanlarında olduğunu ve desteklemeye devam edeceklerini belirten Başkan Karabağ, 'Kadın basket takımımız birinci lige çıktı. Sualtı zıpkınla balık avlama takımımız Türkiye Şampiyonu oldu. Voleybol yıldızlar İzmir üçüncüsü oldu. Bu arkadaşlarla birlikte şampiyonluk yemeği organize edeceğiz. Şunu gördüm; Ege oyunları, ege zeybeği düzenlemeli dalda gösteri açısından Karadeniz oyunları ve diğer oyunlar karşısında biraz avantajlı. Daha çok figür yapabiliyorsun. Hepinizin eline yüreğine sağlık. Bu ekibi korumak istiyoruz. Alttan da yeni arkadaşlarla çalışmak istiyoruz. Ben görevde olduğum sürece elimden gelen bütün desteği sizlere vereceğim' diye konuştu.





