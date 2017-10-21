Seferihisar'da Cemevi açıldı

Seferihisar Belediyesi'nin tahsis ettiği arazi üzerine hayırsever işadamı Necat Hepkon tarafından inşa edilen Cemevi açıldı

Turabiye Mahallesi Devlet Hastanesi yanında yapımı tamamlanan Cemevi'nin açılışı 19 Ekim Perşembe günü gerçekleştirildi. Açılışa Kaymakam İlhan Abay, Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, Seferihisar Alevi Kültür Derneği Başkanı Sabri Algül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hayırsever işadamı Necat Hepkon'un babası H. İbrahim Hepkon'un adının verildiği Cemevi ve Kültür Merkezi, Seferihisar Alevi Kültür Derneği kontrolünde hizmet verecek.



Açılışta konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, uzun yıllardır planladığımız bu projeyi yapabilmiş olduğumuz için inanılmaz mutluyum diyerek başladığı konuşmasında Necat Hepkon'a "Seferihisar'ın hamisi" diyerek teşekkür etti. Başkan Soyer; " Benim için sekiz yıllık bir hayalin, burada bulunan dostlarımın çok daha uzun yıllardır süren hayalinin gerçekleştiği gün bugün. Eğer bir toplumda eşitlik adalet olsun istiyorsak, o toplumda farklı kültürler, farklı inançlar eşit zeminde bir arada yaşayabilmeliler. Eğer siz bir gruba verdiğiniz ayrıcalığı bir diğerinden esirgiyorsanız o toplumda eşitlikten, adaletten bahsedemezsiniz. İlçemizdeki çok büyük bir eksiklik bugün giderilmiş oldu. O kadar heyecanlıyım ki inanın duygularımı paylaşmakta zorlanıyorum. Necat Hepkon, Seferihisar'ın büyük hamisi. Ne zaman başımız sıkışsa imdadımıza yetişen ağabeyimiz. Onu buradan sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün şu mesajı vermek istiyorum: Dünyanın her yerinde eğer adaletten, demokrasiden, eşitlikten bahsedecekseniz, insanların gerçek anlamda adil bir düzen içerisinde yaşamasını sağlamak zorundasınız. Biz Seferihisar'da, tarımda, kültürde, sanatta, turizmde Türkiye'ye örnek modeller kurmaya çalıştık. Bugün burada açılan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin de aynı şekilde örnek bir model olmasını diliyorum. Bundan sonra burada üretilecek hizmetlerden, emekten yararlanacak herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



Programda ayrıca Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir ve Seferihisar Alevi Kültür Derneği Başkanı Sabri Algül de birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardında gerçekleşen açılışın ardından Cemevi gezildi. Program Murat ve Özlem Sincer'in türküleriyle ve Alevi Kültür Derneği'nin ikramıyla tamamlandı. Seferihisar Belediyesi'nin tahsis ettiği arazi üzerine yapılan 600 metrekarelik kapalı alana sahip, Seferihisar H. İbrahim Hepkon Cemevi ve Kültür Merkezi içerisinde ibadethane, yemekhane, mutfak, morg ünitesi, gasilhane, idari ofis, toplantı ve ofis odaları bulunuyor.



