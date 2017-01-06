Şehit babaya gözyaşlarıyla veda...

Şehit polis Fethi Sekin için İzmir Valiliği önünde düzenlenen törende binlerce İzmirli gözyaşı dökerken, gökyüzü de adeta kahraman polise ağlıyordu

İzmir'de Adliye önünde gerçekleştirilen hain terör saldırısında, teröristleri fark edip canı pahasına müdahale ederek çok daha büyük bir felaketin önlenmesini sağlayan şehit polis memuru Fethi Sekin için İzmir Valiliği önünde tören düzenlendi.



Kahraman polisin eşi Rabia Sekin, çocukları Tolunay (16), Dila (15) ve Nisa'nın (8) yanı sıra, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir milletvekilleri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, belediye başkanları ve iş dünyasının temsilcilerinin de hazır bulunduğu törene, ağır gribal enfeksiyon nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu katılamadı. Başkan Kocaoğlu’nu cenaze töreninde eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ve belediye bürokratları temsil etti.







Kötü hava koşullarına rağmen binlerce İzmirli şehit polis için düzenlenen törene katılarak ailesini yalnız bırakmazken, sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Gözyaşlarının sel olduğu tören sırasında, gökyüzü de adeta kahraman polise ağlıyordu.







Şehit polis Fethi Sekin'in cenazesi, 7 Ocak Cumartesi günü Elazığ'ın Baskil ilçesi Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Doğancık Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.