Şehit eşi, darbe gecesini anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışılırken şehit edilen 39 yaşındaki Murat Naiboğlu'nun eşi Gülsu Naiboğlu, "Yemin etmiş bir askerin silahsız bir Türk evladına silah doğrultup hiç acımadan vurabileceği kimin aklına gelebilir? Sizin gelmez, benim gelmez, onun da gelmemiştir eminim." dedi

15 Temmuz şehidi Murat Naiboğlu'nun eşi Gülsu Naiboğlu, darbe girişimi gecesi yaşananları, eşinin vatanseverliğini ve dava sürecini anlattı.



Naiboğlu yaptığı açıklamada, eşinin darbe girişiminden bir gün önce işleri nedeniyle İstanbul'a gittiğini, kendisinin de 2 çocuğuyla Dikili'deki yazlıklarında kaldığını söyledi.



15 Temmuz akşamı yaşanan gelişmeler üzerine eşini aradığını belirten Naiboğlu, şöyle konuştu:



"Söylenenlerin ne kadar ciddi olduğunu sordum. Helikopterlerden bahsedince askerlerin dışarıya çıktığını söyledim. 'Böyle bir durum var ama endişelenme, algı operasyonu yapıyorlardır, insanları korkutmaya çalışıyorlardır bir şey yapamazlar' dedi. Biraz zaman geçtikten sonra sela okunmaya başlandı. Eşimi aradım 'Ne yapıyorsun, evde misin' diye sordum. Cumhurbaşkanı'nın çağrısı olmuştu. Arkadaşlarıyla Acıbadem Caddesi'ne gitmiş. Son telefon konuşmamızda bana 'Siz rahat olun bir şey olmayacak, hiçbir şey yapamazlar' diyerek beni sakinleştirdi."



"Eşimin gözü pekliğini arkadaşlarından dinledim"