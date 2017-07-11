Şehit eşi, darbe gecesini anlattı

15 Temmuz şehidi Murat Naiboğlu'nun eşi Gülsu Naiboğlu, darbe girişimi gecesi yaşananları, eşinin vatanseverliğini ve dava sürecini anlattı.
Naiboğlu yaptığı açıklamada, eşinin darbe girişiminden bir gün önce işleri nedeniyle İstanbul'a gittiğini, kendisinin de 2 çocuğuyla Dikili'deki yazlıklarında kaldığını söyledi.
15 Temmuz akşamı yaşanan gelişmeler üzerine eşini aradığını belirten Naiboğlu, şöyle konuştu:
"Söylenenlerin ne kadar ciddi olduğunu sordum. Helikopterlerden bahsedince askerlerin dışarıya çıktığını söyledim. 'Böyle bir durum var ama endişelenme, algı operasyonu yapıyorlardır, insanları korkutmaya çalışıyorlardır bir şey yapamazlar' dedi. Biraz zaman geçtikten sonra sela okunmaya başlandı. Eşimi aradım 'Ne yapıyorsun, evde misin' diye sordum. Cumhurbaşkanı'nın çağrısı olmuştu. Arkadaşlarıyla Acıbadem Caddesi'ne gitmiş. Son telefon konuşmamızda bana 'Siz rahat olun bir şey olmayacak, hiçbir şey yapamazlar' diyerek beni sakinleştirdi."
"Eşimin gözü pekliğini arkadaşlarından dinledim"
Naiboğlu, eşinin vurulduğu haberini aldıktan sonra İstanbul'a gittiklerini anımsattı.
Hastaneye gittiklerinde eşinin ölüm haberiyle yıkıldıklarını ifade eden Naiboğlu, "Eşimin gözü pekliğini o gece arkadaşlarının anlatımlarından dinledim ve kamera kayıtlarından da gördüm. Rütbeli bir asker 'gitme vururuz' diyor. Eşim 'beni de mi vuracaksınız' diyor. Allah'tan başka kimseden korkmayan bir karektere sahipti. Vatanı, namusu, ailesi söz konusu olursa gözünü hiçbir şey görmezdi.17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ'nün hainliklerini anlatıyordu. Yemin etmiş bir askerin silahsız bir Türk evladına silah doğrultup hiç acımadan vurabileceği kimin aklına gelebilir. Sizin gelmez, benim gelmez, onun da gelmemiştir eminim." diye konuştu.
Acıbadem'deki duraklardan birine, Maltepe'deki bir okula ve bir okulun kütüphanesine eşinin isminin verildiğini hatırlatan Naiboğlu, bu durumun kendisini çok duygulandırdığını ve gurur duyduğunu belirtti.
Naiboğlu, eşiyle beraber 6 kişinin şehit edilmesi ve 23 kişinin yaralanmasına ilişkin 41 tutuklu askerin yargılandığı duruşmayı yakından takip ettiğini kaydetti.
Duruşmalarda bütün sanıkların suçlarını inkar ettiğini söyleyen Naiboğlu, "Yalan üstüne yalanlar ve komik cümleler... 'Ben uyuyordum hiçbir şeyden haberim yok' diyecek kadar yalan söyleyebiliyor. Bir askerin uyuması kadar komik bir şey olamaz. Sen orada tatbikata götürülüyorsan uyuman mümkün değildir. Hepsi 'çok uykum vardı, kenarda uyudum, ben ateş etmedim, havaya ateş ettim' diyor ama 6 şehit var." şeklinde konuştu.