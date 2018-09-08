Şehit pilotların ismi bu parkta yaşayacak

Çiğli 2’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalandıktan bir süre sonra düşen uçakta şehit olan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan’ın anısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 7 bin metrekare alanda yaptığı parkta yaşayacak

İzmir’e kazandırdığı yeşil dokuyla kentlilere nefes alacakları yeni alanlar yaratan Büyükşehir Belediyesi, Çiğli’de yer alan 7 bin metrekarelik alanda yapılan parkı hizmete açtı. Çiğli Hava Şehitleri adı verilen parkın, Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nden havalandıktan bir süre sonra Menemen ilçesi Tuzçullu Mahallesi’nde boş bir araziye düşen eğitim uçağında şehit olan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Hava Üsteğemen Resul Ekrem Gökdoğan’ın anısını yaşatacağı açıklandı.

Parkın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yanı sıra Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, şehit Pilot Yüzbaşı Yunus Bal’ın babası İsa Bal eşi Cevriye Bal, şehit pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan’ın babası Ahmet Gökdoğan ve ailesi katıldı.

Türk ordusu kıymetlidir

Hava Şehitleri Parkı’nın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Bizi var eden ve bugüne kadar binlerce yıldır ülkenin bağımsız yaşamasını sağlayan, ülkesi için gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan bu milletin evlatlarına hepimiz millet ve şükran duygularımızı her alanda belirtmek zorundayız. Her ülkenin ordusu vardır. Her ülkenin ordusu kıymetlidir. Ama Türk ordusu hiçbir milletle kıyaslanmayacak kadar halkımızın gönlünde, beyninde farklı bir yer tutmakta. Bu tarihten beri böyledir ve tarih boyunca da böyle kalacaktır” şeklinde konuştu.

Güçlü orduya ihtiyacımız var

Ülkesine, milletine, devletine bağlı bir halk olduğumuzun altını çizen Başkan Kocaoğlu, “Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ama aynı zamanda dünyanın en problemli coğrafyasındayız. Kafkaslar tarih boyunca hep çıban başı olmuştur. Balkanlar da öyle… Kurtuluş Savaşı’nda Orta Doğu’da neler çekildiğini tarih yazıyor. Böyle bir coğrafyada bağımsız olarak kalabilmek yaşamını sürdürmek, ekonomik kalkınmayı sürdürmek kolay değil ama başarmak zorundayız” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ulu Önder’imiz Atatürk bütün cephelerde savaşmış. İnsanları ve halkları tanımış, denemiş, sınamış ve Cumhuriyeti ilan ettikten sonra bir dış politika belirlemiştir. Sloganı, simgesi ‘Yurtta barış, dünyada barıştır’. Bunun bana göre açılımı şudur; Ben Kurtuluş Savaşı’nı verdim. Ülkeyi kurdum ne bundan sonra kimsenin işinde, gücünde toprağında gözüm var. Ne de kimseyi ülkemin topraklarına işime gücüme karıştırırım. Böyle geldik böyle de devam edeceğiz. Bizim bu coğrafyada güçlü orduya ihtiyacımız var. Bunun altını önemle çizmek istiyorum. Şehitlerimize vefa borcumuzu şehit oldukları ilçede park ve anıtla bir neb ze de olsa ödemek istedik. Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak minnet ve şükran duyuyoruz her zaman şehit ailelerimizin emrinizdeyiz.”

Vefanın göstergesi

Resul Ekrem Gökdoğan’ın kardeşi Cahit Gökdoğan ise “Her metrekaresi şehit kanıyla ıslanmış olan bu topraklarda inşa edilen bir yapıya şehitlerimizin adının verilmesi şahım ve ailem adına gurur verici olduğu gibi çok da manidar. Ateş düştüğü yeri yakar derler. Bugün burada bulunmamıza sebep olan bu vefalı ve ince düşünce, şehit ateşinin tüm vatana düştüğünün bir göstergesidir. İşte bu ateşin ve vefanın tablolaşmış düsturu bu parkta emeği geçen bahçıvana mühendisine kadar herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Abisi hayattayken onu ziyarete geldiğinde beraber geçtikleri bu yolda şimdi onun anısına yapılan bu parka gelmenin kendisini burukluğun yanında gururun da yaşattığını belirten Cahit Gökdoğan, “Abim gönlündeki vatan sevgisiyle devleti ve milleti için hep çalıştı. Hiçbir zaman şehitlerimizi unutmayacağız” diye konuştu ve sözlerine son olarak Mehmet Akif Ersoy’un Mor Bulutlar şiirini okuyarak sonlandırdı.

Pilot Yüzbaşı Yunus Bal’ın babası İsa Bal da, böylesine güzel bir yerin şehitlerin adıyla yaşatılacak olmasının gururunu yaşadığını belirterek, “Çok güzel bir yer oldu. Bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum hakkınızı helal edin” dedi.

Sonsuza kadar bu toprakları yaşatmak boynumuzun borcu

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan “Tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Şehitlerimizin adı her zaman yaşayacak” şeklinde konuştu.

Eğitim uçuşu sırasında şehit olan anısını yaşatmak üzere burada toplanıldığını ifade eden Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, “Bu parkı böyle güzel düşünceyle ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’na teşekkür ediyorum. Malazgirt’ten Mustafa Kemal Atatürk’e kadar , Mustafa Kemal Atatürk’ten bu güne kadar kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Şehit Anıtlığı’nı şehit aileleri ve yakınlarıyla birlikte açtı.

7 dönümlük anı parkı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şehit pilotlar anısına yaptığı 7 bin metre üzerinde yer alan parkta, 400 metrekare serinleme havuzu ve güneşlenme alanı, 120 metrekare kondisyon alanı, 240 metre koşu pisti, basketbol sahası 100 adet ağaç, 2 bin 302 adet çalı, bin 700 metrekare çim zemin yer alıyor.

14 yılda 64 milyondan fazla bitki

İzmir Büyükşehir Belediyesi son 14 yılda 9 milyon metrekareyi aşkın yeni yeşil alanlar oluşturarak 64 milyondan fazla bitki dikti. Bunlardan bazıları şöyle: İnciraltı Kent Ormanı, Portakal Vadisi, Adatepe, Emek Mahallesi, Evka1, Kadifekale, Yeşildere, Asarlık, ,Erzene Mahallesi, Balatçık Ayrancılar, Egekent, Seyrek, Ulukent, Bademler, Uzundere, Sasalı, Kırıklar, Villakent, Örnekköy, Evka7, Gökdere, Yelki ve Süleymanlı’da oluşturulan ağaçlandırma sahaları ve hafriyat depolama sahalarına bitki dikimi.