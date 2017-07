Şehitler için gökyüzüne balon gönderildi!

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan yüksek irtifa balonu, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için havalandı. Türk bayrağı, Şehit Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ve 249 demokrasi şehidinin adlarının yer aldığı yüksek irtifa balonu, gökyüzüne salındı. Balon, 100 bin feet (30 bin metre) yükseldikten sonra paraşütle yeryüzüne dönecek

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlenen törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Ekonomi Üniversitesi(İEÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Özerdem, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu . İstiklal Marşı okundu. İzmir Valisi Ayyıldız, törende yaptığı konuşmada bu anlamlı günde gerçekleştilen etkinlikten dolayı teşekkür etti. Ayyıldız, "Güzel bir enstane oldu. 15 Temmuz'un bilim ayağını oluşturdunuz. Bilimde nöbet nasıl tutulacağını ortaya koydunuz. İyi ki varsınız" dedi.



15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenerek geçmişine layık şekilde anlamlı duruş sergileyen ve kahramanlık halkalarına bir yenisini ekleyen Türk milletinin önünde saygıyla eğildiğini belirten Vali Ayyıldız, 15 Temmuz'da milletin sergilediği destansı duruşun dünyadaki mazlum ülkelere örnek olduğunu söyledi. Ayyıldız "Bu necip millet ezilmiş hakların ağabeyi, hamisi ve örneği oldu. 249 şehidimizi unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi. Demirtaş ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri'ni İEÜ'de andıklarını ve şükranlarını sunduklarını söyledi. Demirtaş, "Canları pahasına bu ülkeye korumak için her şeyi yaptılar. Biz de bu ülke için öğrencilerimizle birlikte elimizden gelen her şeyi yaparak bayrağı daha yukarı taşımak için çalışıyoruz. Öğrencilere teşekür ediyorum. Sabahlara kadar çalışıp bu projeyi ürettiler. Bir sözleri var bana. Uzaya İEÜ uyduusnu yerleştireceğiçz. En fazla iki üç yıl içinde yerleşetirecekler. Başka ülkelerin uydularından bilgi almak yerine kendi uydumuzu yöneten ülke olmak konusunda ellerinden geleni yapacaklar" dedi.



ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR'İN FOTOĞRAFI KONDU



Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Özerdem, İEÜ Mühendislik Fakültesi uydu geliştirme programı çerçevesinde mekanik ve elektronik sistemlerin, yazılımların test edilmesine olanak sağlayan yüksek irtifa balon sistemi ürettiklerini söyledi. Öğrencilerin sabahlara kadar süren çalışmaları sonucu ürettikleri balon aracılığıyla şehitlerin adlarını gökyüzüne iletmek istediklerini belirden Özerdem, "Balon 100 bin feet yüksekliğe kadar kadar çıkacak. Sonra paraşütle yeryüzüne dönecek. Aynı zamanda, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü ve Tıp fakültesi öğretim üyelerince hazırlanmış ve çeşitli ilaçların üretiminde kullanılan bazı bakterilerin uzay ortamındaki davranışlarını gözlemleyebilmek için minik bir kapsül de balonla gönderilecek" dedi.



Öğrencilerden Can Bağdur da yüksek irtifa balonuyla ilgili bilgi verdi. Konuşmaların ardından balon şişirildi. Öğrenciler, balonu yönlendiren, sinyal alıp vermesini sağlayan, elektronik devreler ve yazılımları içinde barındıran ve üzeri 15 Temmuz'daki 249 şehidin adı, Şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafı, Türk Bayrağı ve üniversitesi logosuyla kaplanmış kutuya balona bağladı. Vali Ayyıldız, Demirtaş ve öğrenciler balonun iplerini aynı anda bırakarak gökyüzüne saldı. Balon hızla gökyüzüne yükseldi. Yaklaşık 1000 feet'e çıkacak balon daha sonra paraşütle yeryüzüne dönecek.