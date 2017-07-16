Şehitlerin isimleri okundu

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi 1'inci yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları kapsamında İzmir'de de tüm Türkiye ile aynı anda sala okundu. Okunan salanın ardından sunucular tarafından 15 Temmuz 2016'da şehit olanların isimleri okundu. Meydanı dolduran kalabalık okunan her şehit isminin ardından 'Burada' diyerek karşılık verdi

Ayrıca bugün nişanlanan Sezgin Aydın ve Eda Yılmaz, nişan törenlerinin ardından Demokrasi Nöbeti tutmak için Konak Saat Kulesi Meydanı'na gelerek sahneye çıktı ve vatandaşları selamladı.Konak Saat Kulesi Meydanı'nda sabaha kadar süren Demokrasi Nöbeti'ne katılarak vatandaşlarla birlikte nöbet tutan ve Türk Halkı'nın 15 Temmuz’da, memleketinin, toprağının uğruna silahlara ve mermilere karşı durduğunu söyleyen AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Adnan Yılmaz, "15 Temmuz bizim için çok anlamlı bir gün. Aradan bir yıl geçti ve tam 1 yıl önce bugün 250 kardeşimiz şehit oldu. Fakat aradan bir yıl geçmesine rağmen içimizdeki acı hala çok taze. O hain darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz'da yaşananlar insanlık olarak bizi derinden üzmüştür. Fakat içimizde vatanımıza ve milletimize karşı sevgimiz gittikçe büyüyor. Bizim için 15 Temmuz, memleketin en önemli meselelerinden vatan, millet, bayrak, birlik, beraberlik ve toprak sevgisini ortaya koymaktadır. Bu günden itibaren siyasetleri bir kenara bırakıp vatan ve memleket meselesi olarak sahaya çıkmamız gerekiyor. Bizim 250 şehidimiz var, gazilerimiz var. Gazilerimize Allah’tan şifa diliyorum. Şehitlerimizin bize bıraktığı bu Türkiye Cumhuriyeti’nin her karış toprağına sahip çıkmak bizim en önemli vazifemizdir" dedi.Meydandaki kalabalık, Konak Karataş Camii Müezzini Murat Çamurdık'ın okuduğu sabah ezanının ardından kılınan namazdan sonra dağıldı.